정부, ‘이란-日 호르무즈 선박통과 협의’에 “이란 등과 소통”

정부는 이란이 일본 선박의 호르무즈 해협 통과를 “협의를 거쳐 허용할 용의가 있다”고 밝히자 관련 동향을 주시하면서 관련국들과 소통하고 있다고 21일 밝혔다.

외교부 당국자는 이날 “정부는 중동 정세 동향을 면밀히 주시하면서 우리 국민 보호와 에너지 수송로 안전 확보 방안을 모색해 나가고 있다”며 “이란을 포함한 관련국들과 다각적으로 소통해 오고 있다”고 말했다.

국내 최대 규모의 액화천연가스(LNG) 저장능력을 갖추고 있는 인천 연수구 한국가스공사 인천생산기지 내 LNG 저장 탱크 모습. 대부도=유희태 기자

교도통신에 따르면 아바스 아라그치 이란 외무장관은 “해협은 열려있다”며 “적 이외 선박의 통과는 가능하며 해당국과 협의해 통항 안전을 제공할 용의가 있다”고 말했다. 아라그치 장관은 일본 선박과 관련해 “협의를 거쳐 통과를 허용할 용의가 있다”라고도 했다.

호르무즈 해협은 전 세계 석유 해상 교역량의 20% 이상이 지나는 핵심 수송로로 유조선 통항이 가능한 구간은 모두 이란 영해다. 한국과 일본을 비롯한 동아시아 국가들에는 생명줄과 같은 구간이다.

미국·이스라엘의 공습 이후 이란이 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄해버리면서 세계적 에너지 위기가 커지고 있다. 현재 중국과 인도 등이 자국 선박의 해협 통과를 위해 이란 정부와 협상을 벌이고 있고, 이란은 호르무즈 해협에 대한 지배력을 과시하고 외교적 고립을 완화하고자 소수 선박의 해협 통과를 허용하고 있다.

일각에서는 이란이 일본 매체를 통해 일본을 향해 보내는 유화 메시지를 선제적으로 공개한 것이 미국 우방들의 균열을 겨냥한 조치가 아니냐는 해석도 제기된다. 앞서 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 네덜란드, 캐나다 등 미국 우방 7개국은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 규탄하는 성명을 냈고, 이후 한국도 성명에 이름을 올렸다. 성명을 주도한 영국 정부에 따르면 성명 동참 국가는 현재 20개국으로 늘어난 상태다.

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