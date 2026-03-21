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“사업자 대출로 집 샀나?”... 이재명 대통령, 전수조사·사기죄 처벌 예고

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양다훈 기자 yangbs@segye.com

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작년 하반기 편법 대출 35% 급증... 국세청·금감원 전수조사 착수
이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 중소기업인과의 대화에 입장하고 있다. 뉴스1
이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 중소기업인과의 대화에 입장하고 있다. 뉴스1

 

이재명 대통령이 21일 개인 사업자용 대출을 받아 주택을 구매하는 ‘용도 외 유용’ 사례를 강하게 비판했다. 형사 처벌 등 불이익을 받기 전 대출금을 자진 상환하라는 권고이다.

 

이 대통령은 이날 오후 2시쯤(한국시간) 엑스(X·옛 트위터)에 작년 하반기 주택 구입 시 사업자 대출을 자금 조달 수단으로 활용한 사례가 전년 동기 대비 35% 급증했다는 내용의 기사를 공유했다. 현재 국세청은 해당 사례를 전수 검증하기로 한 상태이다.

 

이 대통령은 SNS 게시글을 통해 “사기죄 형사 처벌에 국세청 세무조사까지 받고 강제 대출 회수당하는 것과 선제적으로 자발적 상환을 하는 것 중 어떤 선택이 더 합리적일지는 분명하다”고 적었다. 편법 대출 유지 시 발생할 리스크가 자진 상환보다 압도적으로 크다는 점을 분명히 한 것이다.

 

앞서 이 대통령은 지난 17일에도 대출 규제를 피해 사업자 대출로 부동산을 매입하는 행태를 정조준했다. 당시 이 대통령은 “금융감독원과 국세청이 합동으로 전수조사해 사기죄로 형사고발하고 대출금을 회수할 수도 있다”며 “투기 이익은커녕 원금까지 손해 볼 수 있다”고 경고했다.


양다훈 기자 yangbs@segye.com 기자페이지 바로가기

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