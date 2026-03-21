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[단독] 해경 서특단 최신 경비함정 운항 중 방파제 충돌… 취역식 전 긴급수리

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인천=강승훈 기자 shkang@segye.com

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해양경찰이 새롭게 마련한 3000t급 최신형 경비함정이 운항 중 방파제와 부딪혀 훼손되는 사고가 일어났다. 서해5도 인근 북방한계선(NLL)과 배타적 경제수역(EEZ)에서 불법조업 외국어선 단속을 강화하기 위한 역할의 이 함정은 이달 말 취역이 예정된 상태였다.

 

서해5도특별경비단 3000t급 경비함정 3019함이 입항 과정에서 조류에 밀려 방파제와 충돌해 훼손됐다. 독자 제공
서해5도특별경비단 3000t급 경비함정 3019함이 입항 과정에서 조류에 밀려 방파제와 충돌해 훼손됐다. 독자 제공

21일 세계일보 취재를 종합하면 중부지방해양경찰청 서해5도특별경비단(서특단)의 신조 3019함은 전날 인천해경 전용부두 입항 중 강한 조류로 인해 방파제와 충돌했다. 오는 26일쯤 취역식을 앞둔 3019함은 이번 사고로 측면이 찌그러져 긴급수리 등 대책에 돌입했다.

 

서특단 신규 함정인 3019함은 지난해 12월 19일 준공됐다. 길이 122.3m, 폭 15m 규모다. 최대 속력은 시속 45㎞이다. 3019함은 10m급 고속단정 2대와 반도체소자방식(SSPA) 레이더 2대, 헬기 격납고 1기, 항해 통합모니터링 시스템, 어라운드뷰 시스템 등을 갖췄다.

 

서특단 3019함은 앞서 평택해경으로 재배치된 3008함을 대체해 훈련 뒤 올해 1월 중순부터 불법 외국어선 단속에 투입됐다. 중부해경청 관계자는 “3019함이 운항을 마치고 인천해경 부두에 들어오면서 방파제와 충돌한 것으로 파악됐다”며 “조만간 취역 행사를 앞둬 대응 방안을 모색 중”이라고 말했다.


인천=강승훈 기자 shkang@segye.com 기자페이지 바로가기

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