손담비·이규혁, 육아 방식 차이 고백… “균형이 중요”

가수 손담비가 남편인 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 육아를 둘러싼 생각 차이를 털어놨다.

손담비는 지난 20일 공개된 자신의 유튜브 콘텐츠 ‘손담비, 육아 가치관 차이로 전쟁 중? 이것 하나만 합의 봐도ㅣ부부상담ㅣ심리테스트ㅣ육아ㅣ가치관’에서 이규혁과 함께 전문가를 찾아 육아에 대한 상담을 진행했다. 두 사람의 육아 상담은 마인드카페 심리상담센터 박현숙 원장이 맡았다.

담비손 DambiXon

박현숙 원장은 “두 사람은 검사 결과를 통해 육아 방향 등 궁금한 부분에 대해 상담하는 ‘양육 상담’을 할 예정”이라며 “부부상담 등 전체적인 상담으로 나아갈 수 있다”고도 전했다.

손담비는 아기랑 놀아주는 방식이 적절한지 언급하면서 육아 방향에 대한 궁금증을 표출했다. 그리고 이규혁과의 의견 차이 조율 방법도 물었다.

이규혁은 “제가 웬만하면 손담비에게 맞추려고 하는데 다른 선택지가 더 나을 수도 있을 거 같은 순간이 있다”고 전했다. 이어 손담비가 전문가의 의견은 잘 수용하기 때문에 전문가 정리의 필요성을 강조했다.

두 사람은 놀이 방식에 생각의 간극이 존재했다. 그는 “저는 우선순위가 아이가 있을 때 육체적으로 노는 것과 혼자 노는 것이 중요하다고 생각하지만, 손담비는 온종일 같이 있으면서 모든 것을 함께하는 걸 중시한다”고 차이점을 밝혔다.

이야기를 들은 박현숙 원장은 “이거 하나만 기억하고 가면 좋겠다”며 “뭐든지 균형 있게 키우는 게 좋다”고 해결책을 전했다. 아이와의 관계에서 조율의 중요성을 전하며 아이의 성향에 맞춰야 한다고 조언했다.

이규혁은 “오늘 좋은 얘기 나온다”며 상담에 흡족한 반응을 보였다.

한편 손담비·이규혁 부부는 2022년 5월 결혼 후 슬하에 2025년생 딸을 두고 있다.

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