대덕문화체육관에 대전 공장화재 피해자지원센터 설치…민원·의료·심리 지원

대전 자동차 부품제조 공장인 안전공업 화재로 인명 피해가 큰 가운데 정부가 피해자지원센터를 설치해 긴급구호에 나선다.

정부와 대전시, 대덕구는 21일 대덕문화체육관에 중앙합동재난피해자지원센터를 마련했다.

윤호중 행정안전부 장관이 20일 오후 불이 난 대전 대덕구 문평동 한 자동차부품 제조 공장을 찾아 소방 관계자의 설명을 듣고 있다. 뉴스1

지원센터에서는 22개 피해지원 기관이 한곳에 모여 민원 접수와 의료·심리지원, 융자 및 세금·국민연금 상담 등 피해자와 가족들에게 구호 정책을 제공한다.

대전시와 대덕구도 일대일(1:1) 전담공무원을 배치해 피해자 및 가족들의 어려운 부분을 살핀다.

고 수습과 동시에 사고 원인에 대한 정밀 조사를 시행하는 한편 화재 및 급속 확산 이유, 대피 경로의 안전성, 노동자 안전교육 실태 등을 철저히 파악할 예정이다.

윤호중 행정안전부 장관과 이장우 대전시장(왼쪽 두번째), 박정현 국회의원 등이 공장 화재와 관련 긴급 회의하고 있다. 뉴시스

윤호중 행안부 장관은 이날 정부세종청사에서 중대본 회의를 주재하고 “현장 소방대원분들의 안전을 최우선으로 고려해 수습 활동을 진행해달라”고 주문했다.

전날 대전 자동차 부품 공장에서 발생한 화재로 10명이 숨지고 59명의 중·경상자가 나오는 등 69명의 인명피해가 발생했다. 부상자 중에는 소방대원 2명이 포함됐다.

공장 내부에 있던 4명은 아직도 연락이 닿지 않는 실종상태다.

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