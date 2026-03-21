유명 가수들 데뷔 전엔 뭐 했나… 댄서 출신 스타 성장기 공개

유명 가수들이 데뷔 전 댄서로 활동한 이력을 공개했다. KBS JOY '이십세기 힛트쏭' 제공

지난 20일 밤 방송된 KBS Joy ‘이십세기 힛-트쏭’에서는 ‘희귀 자료 대방출! 구 댄서 현 가수 힛-트쏭’을 주제로, 가수들의 댄서 시절을 모아 본 히트곡들이 소개됐다.

8위는 영턱스클럽의 ‘못난이 콤플렉스’였다. 이 곡은 짝사랑하던 킹카에게 고백받은 소심한 소녀의 마음을 톡톡 튀는 안무와 쉬운 멜로디에 담아 사랑받았다. 특히 댄서 출신 이주노가 전국의 춤꾼들을 캐스팅해 만든 그룹으로 알려져 눈길을 끌었다.

댄서 시절 힘든 일을 겪었던 한현남. KBS JOY '이십세기 힛트쏭' 제공

멤버 한현남은 댄서 시절 힘든 일을 겪으며 “나도 꼭 가수가 돼야겠다”는 다짐을 하게 됐고, 이후 영턱스클럽으로 데뷔하며 성공적인 가수 활동을 이어갔다.

7위는 최창민의 ‘영웅’이 올랐다. ‘영웅’은 힙합과 펑키 리듬이 어우러진 신나는 댄스곡으로 “10대들의 영원한 영웅이 되겠다”는 메시지를 담아 큰 사랑을 받은 곡이다.

그는 과거 방송국 견학 도중 우연한 기회로 ‘룰라 댄스팀’ 단장에게 스카우트되며 댄서의 길에 들어섰고, 현실적인 제안을 계기로 곧바로 연습에 돌입했다고. 이후 프로젝트 형식으로 발표한 앨범이 큰 인기를 얻으며 가수로 활동을 이어가게 됐고, 대부분의 곡 안무를 직접 제작했다고 전해졌다.

6위는 R.ef의 ‘귀머거리 하늘’이 차지했다. 애절한 감성이 담긴 이성우의 보이스와 성대현, 박철우의 랩이 어우러진 슬픈 감성의 댄스곡이다.

멤버 박철우는 인순이가 기용한 개인 댄서 팀 ‘리듬터치’ 출신이며, 브레이크 댄스팀 ‘스파크’ 창단 멤버로도 활동하며 헤드 스핀 일인자로 이름을 알렸다. 함께 춤을 추던 이주노가 ‘서태지와 아이들’로 성공하는 모습을 보며 가수 데뷔를 결심하게 됐으며, 성대현의 추천으로 R.ef에 합류해 팀의 퍼포먼스를 이끌었다고 공개됐다.

5위는 코요태의 ‘파란’이 선정됐다. 변심한 연인을 향한 원망을 신나는 멜로디와 폭발적인 고음으로 표현하며 인기를 끌었던 곡이다.

댄서로 가요계에 입문했는데 뛰어난 비주얼과 실력을 겸비해 주목받은 김종민. KBS JOY '이십세기 힛트쏭' 제공

김종민은 R.ef의 댄서로 가요계에 입문한 뒤 엄정화, 이정현 등 당대 인기 가수들의 무대에서 활약했으며 뛰어난 비주얼과 실력을 겸비해 주목받았다. 그는 초등학생 시절 짝사랑하던 친구의 무대를 보고 품은 동경으로 댄스를 시작하게 됐다고 전해졌다.

한편 같은 팀 멤버 빽가 역시 고교 시절부터 프로 무대에 서며 경험을 쌓았고, JYP 소속 안무가 겸 댄서로 활동하며 다양한 무대에서 활약한 이력이 소개됐다.

4위는 소방차의 ‘사랑하고 싶어’가 자리했다. 사랑하고 싶은 마음을 담은 가사와 경쾌한 사운드, 화려한 퍼포먼스로 큰 인기를 얻은 곡이다. 정원관은 호주에서 소울 댄스에 매료된 뒤 홀로 귀국해 강남 ‘채널 V’에서 실력을 선보였고, 주병진의 눈에 띄어 오디션을 본 끝에 ‘젊음의 행진’ 댄스팀 ‘짝꿍’에 합류했다.

주병진의 눈에 띄어 오디션을 본 끝에 댄스팀 '짝궁'에 합류한 정원관. KBS JOY '이십세기 힛트쏭' 제공

이후 김태형, 이상원과 함께 활동하며 스타들의 러브콜을 받았고 직접 매니저를 선택할 정도로 높은 인기를 누렸다고. 또한 곡을 제외한 대부분의 콘셉트를 직접 제작하며 차별화된 팀 색깔을 구축했다고 전해졌다.

3위는 비의 ‘It’s Raining’이 차지했다. 폭발적인 에너지의 힙합 비트에 더해진 거침없는 창법과 파격적인 안무가 인상적인 곡이다.

박진영의 선택을 받아 솔로로 재데뷔한 비. KBS JOY '이십세기 힛트쏭' 제공

비는 고교 시절부터 뛰어난 춤 실력으로 주목받아 아이돌 ‘팬클럽’으로 데뷔했지만 2집 앨범을 끝으로 해체됐다고 한다. 이후 여러 도전을 했지만 아무도 인정을 해주지 않았다. 유일하게 박진영의 선택을 받아 재정비를 거쳐 솔로 가수로 재데뷔, 국내를 넘어 해외에서도 인정받는 아티스트로 성장했다고 전해졌다.

2위는 클론의 ‘초련’이 올랐다. 당시 유행하던 테크노사운드를 접목한 중독성 있는 멜로디와 강렬한 비트, 파워풀한 퍼포먼스가 더해져 큰 인기를 얻었다.

구준엽과 강원래는 댄스 경연 대회에서 1등을 차지하며 이수만에게 발탁됐고, 이후 ‘현진영과 와와’로 활동하며 실력을 인정받았다. 안무 제작은 물론 앨범 디자인에도 참여하며 영향력을 넓혀갔고 이를 계기로 대중적 인기도 얻게 됐다고 한다.

1위는 서태지와 아이들의 ‘이밤이 깊어가지만’이 차지했다. 뉴 잭 스윙 리듬에 감성적인 발라드 분위기가 더해진 세련된 음악 스타일로 시대를 앞서갔다는 평가를 받은 곡이다.

언더그라운드에서 촉망받는 댄서로 활동했떤 이주노. KBS JOY '이십세기 힛트쏭' 제공

멤버 이주노는 언더그라운드에서 활동하던 댄서 출신으로, 독보적인 브레이크 댄스 실력을 자랑했다. 김희철은 자료 화면을 보며 “힛-트쏭 6년 하면서 단 한 번도 보지 못한 영상”이라며 놀라움을 드러내기도 했다.

한편, 독보적인 실력을 갖춘 댄서인 동시에 대중적 인기를 얻고 있는 가수들의 비하인드 스토리를 엿보며 이들의 새로운 매력을 발견할 수 있었다.

데뷔에 이어 재데뷔를 거쳐 정상에 오른 가수들의 노력이 여실히 돋보였다.

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