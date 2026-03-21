새벽부터 8500명 운집, 1시간 새 43% 폭증… BTS 컴백에 멈춰선 서울 도심

3년 9개월 만에 완전체로 컴백하는 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 하루 앞둔 20일 오후 서울 광화문 광장에서 안전 요원들이 좌석을 설치하고 있다. 뉴스1

21일 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연이 열리는 서울 광화문광장 일대가 거대한 ‘진공상태’로 변했다. 정부와 지자체는 인파 밀집에 따른 사고를 막기 위해 경찰과 소방 등 공공 인력 1만 5000명을 현장에 전격 투입했다.

광화문 월대 맞은편부터 지하철 1·2호선 시청역까지 남북으로 1.2km, 동서로 200m에 이르는 구역에는 촘촘한 안전 펜스가 설치됐다. 광장에 입장하려면 펜스를 따라 배치된 31개 게이트를 반드시 통과해야 한다.

각 게이트에는 위험 물품 검색을 위한 문형 금속탐지기(MD)가 설치됐으며, 경찰들이 관람객의 소지품을 엄격히 검사하고 있다. 특히 팬덤인 ‘아미’의 대다수가 여성인 점을 고려해 현장에는 여경들이 집중 배치됐다.

3년 9개월 만에 완전체로 컴백하는 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 하루 앞둔 20일 오후 서울 광화문 광장 일대 교통이 통제되고 있다. 경찰 및 서울시 등에 따르면 이날 오후 9시부터 공연 무대가 설치되는 세종대로 시작으로 우회 운행이 시행된다. 통제 구간은 무대가 있는 광화문광장 북단부터 시청까지 약 1.2㎞으로 공연 다음 날인 22일 오전 6시까지 통행이 제한된다. 뉴스1

◆ 주변 빌딩 31곳 출입 통제... 세종대로 22일 오전까지 전면 차단

안전사고 예방을 위해 주변 상권과 공공시설도 운영을 잠시 멈췄다. 인근 빌딩 31곳은 외부인 출입을 통제하고 옥상 관람을 차단했다. 이 영향으로 대한민국역사박물관은 임시 휴관에 들어갔으며, 세종문화회관은 예정된 공연을 취소했다.

교통 혼잡도 극에 달할 것으로 보인다. 전날 밤부터 막힌 세종대로는 22일 오전 6시까지 통행이 전면 제한된다. 사직로와 율곡로는 오후 4시부터 11시까지, 새문안로와 광화문 지하차도는 오후 7시부터 11시까지 차량 이동이 불가능할 예정이다.

◆ 시간당 인파 40% 이상 폭증... 실시간 상황실 가동

서울시에 따르면 이날 오전 7시 25분쯤 광화문과 덕수궁 인근에 모인 인원은 8000~8500명으로 집계됐다. 이는 불과 1시간 전보다 42.7% 늘어난 수치다. 새벽과 비교하면 172.2%나 급증하며 인파 밀집 가속도가 붙고 있다.

정부는 서울청사에 현장상황실을 꾸리고 인파 이동 경로를 실시간으로 모니터링하고 있다. 현장 관계자는 “인파가 한꺼번에 몰리는 시점에 병목 현상이 발생하지 않도록 구역별로 인원을 분산 수용할 방침이다”라고 밝혔다.

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