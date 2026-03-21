‘충주맨’ 출신 김선태, 우리은행 은행장에게 “개인 예금 자산은?”

전 충주시 공무원이자 홍보 유튜버로 활동을 시작한 ‘충주맨’ 출신 김선태가 첫 광고 콘텐츠에서 우리은행을 홍보했다. 과정에서 김선태는 우리은행 정진완 은행장에게 던진 질문이 눈길을 끌었다.

지난 20일 게재된 유튜브 채널 ‘김선태’의 영상 ‘우리은행 홍보’ 캡처. 사진은 '충주맨' 출신이자 홍보 유튜버로 활동 중인 김선태와 우리은행 직원. 김선태

김선태는 지난 20일 공개한 첫 홍보 영상에서 “수많은 경쟁률을 뚫고 첫 광고는 우리은행이 선정됐다”고 밝혔다.

이후 정진완 우리은행 은행장과 마주한 자리에서 김선태는 인사를 나눴다. 정진완 은행장이 자기소개를 마친 직후 김선태는 곧바로 “개인 예금 자산이 어떻게 되나?”고 질문했다. 정진완 은행장은 “예금은 6억 원 정도”라고 시원하게 답했다.

지난 20일 게재된 유튜브 채널 ‘김선태’의 영상 ‘우리은행 홍보’ 캡처. 사진은 '충주맨' 출신이자 홍보 유튜버로 활동 중인 김선태와 우리은행 정진완 은행장이 대화를 나누는 모습. 김선태

돌발 질문은 이어졌다. 김선태는 “막내 시절이 기억나냐”고 물었고, 정진완 은행장은 “지점 근처에 교회가 있었다”며 “거기서 매일 신권 바꾸러 오는 어르신들 때문에 고생했다”고 털어놨다. 신권이 없는데 계속 주라고 했다고.

그의 솔직한 경험담에 두 사람은 웃음을 터뜨리며 유쾌한 분위기를 형성했다.

또한 실수 경험에 대한 질문에는 “저도 처음에는 좀 틀렸는데 그럴 때마다 대리였던 분의 지적을 받으며 배워갔다”고 전하며 친근함을 자아냈다.

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