“책상 대신 안전모 쓴다”…5060 은퇴자들 ‘기술직 재취업’ 늘었다

퇴직 후 여행이나 취미 생활을 계획하던 시니어들의 발걸음이 다시 ‘현장’으로 향하고 있다. 정장을 벗고 안전모를 쓰는 선택이 낯설지 않은 풍경이 됐다. 은퇴 이후에도 일정한 소득을 확보하려는 중장년층이 전기·안전 등 기술 자격증 취득에 적극 나서면서 노동시장 구조에도 변화 조짐이 나타나고 있다.

에듀윌 제공

21일 국가데이터처와 고용노동부 고령층 경제활동 통계 흐름을 보면 60세 이상 취업자는 최근 몇 년간 완만한 증가세를 보이고 있다. 기대수명 연장과 노후 소득 불안이 맞물리면서 은퇴 이후에도 노동시장에 재진입하려는 움직임이 확산되는 양상이다.

특히 단순 서비스직보다 일정 기술 숙련을 요구하는 직무가 안정적인 소득 확보 수단으로 인식되며 관심이 집중되고 있다. 아파트 시설관리, 산업 설비 유지, 안전관리 분야 등은 자격증 취득을 통해 비교적 늦은 나이에도 진입이 가능한 직무로 평가된다.

교육업계에서는 최근 중장년층의 기술 자격증 문의가 늘어나는 흐름이 감지된다. 종합교육기업 에듀윌 측은 신규 수강생 가운데 5060 세대 비중이 최근 몇 년 사이 점진적으로 상승했다고 설명했다.

과거 공인중개사나 행정 관련 자격증 중심이던 수요가 전기기사, 산업안전기사, 소방설비기사 등 현장 기술직 중심으로 분산되는 모습이라는 분석도 나온다. 취업 가능 연령이 비교적 길고 일정 수준의 급여를 기대할 수 있다는 점이 중장년층의 선택에 영향을 미치는 것으로 풀이된다.

산업 현장에서 안전관리 중요성이 커진 것도 기술직 관심 확대의 배경으로 꼽힌다. 중대재해처벌법 시행 이후 일정 규모 이상 사업장의 안전관리 체계 구축 부담이 커지면서 관련 자격 인력 확보 수요도 증가하는 흐름이다.

건설·제조업 일부 현장에서는 안전관리자 선임이 사실상 필수 요건으로 자리 잡으면서 자격증 보유 여부가 채용 조건의 핵심 기준으로 작용하는 사례가 늘고 있다.

현장 재취업에 나선 중장년층 사이에서는 은퇴 이후에도 사회적 역할을 이어가려는 인식 변화가 나타나고 있다. 전문가들은 고령화 시대에 숙련 노동력이 산업 현장으로 재유입되는 흐름이 노동시장 구조 변화의 한 단면일 수 있다고 분석한다.

이 같은 움직임은 개인의 생계 문제를 넘어 산업 안전 수준과 현장 운영 안정성을 높이는 긍정적 효과로 이어질 가능성이 있다는 평가도 나온다.

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