“어우 시원해” 펄펄 끓는 국물 한술…위·식도 점막에 켜지는 ‘건강 경고등’

퇴근 후 현관문을 열자마자 코끝을 찌르는 칼칼한 김치찌개 냄새. 뚝배기에서 펄펄 끓는 국물 위로 하얀 김이 솟구친다. 식탁에 앉아 안경알이 뿌옇게 변하는 것도 잊은 채 뜨거운 국물을 한 숟가락 크게 떠넣는 순간, 온기가 몸속 깊이 퍼지며 하루의 피로가 풀리는 듯하다.

뜨거운 음식과 고염 식단 중심 식사가 장기간 반복될 경우 위·식도 점막 건강에 부담 요인이 될 수 있다는 전문가 지적이 나온다. 게티이미지

이처럼 익숙한 저녁 식탁 풍경이 장기적으로는 위와 식도 점막 건강에 부담 요인이 될 수 있다는 의료계 지적이 이어지고 있다.

21일 보건복지부와 국립암센터 국가암등록통계에 따르면 2023년 기준 국내 위암 신규 환자는 2만8943명으로 전체 암 발생 순위 상위권을 유지하고 있다. 이는 생활습관 관리 중요성이 꾸준히 제기되는 배경으로도 해석된다.

◆고염 식단 반복 노출…식탁 위 숨은 건강 변수

질병관리청 국민건강영양조사에 따르면 한국인의 하루 평균 나트륨 섭취량은 최근 조사에서 약 3136mg 수준으로 나타났다. 이는 세계보건기구(WHO)가 권고하는 하루 2000mg 기준보다 약 57% 높은 수준이다.

의료계에서는 염분 과다 섭취가 장기간 이어질 경우 위 점막 방어 기능을 약화시키는 생활 요인으로 작용할 가능성이 있다고 보고 있다.

젓갈류나 염장 반찬은 발효 식품 특성상 적정 섭취 시 영양 공급 측면에서 의미가 있지만, 섭취 빈도가 높아질수록 건강 관리 측면에서 주의가 필요하다는 조언이 나온다.

◆‘뜨거운 한 숟가락’ 습관도 점검 대상

국이나 찌개를 입천장이 데일 정도로 뜨겁게 먹는 식습관 역시 점검이 필요하다는 지적이 있다.

국제암연구기관(IARC)은 65도 이상 매우 뜨거운 음식이나 음료에 장기간 반복적으로 노출될 경우 식도 점막 손상 및 식도암 위험과 연관 가능성이 제기된다는 연구 결과를 소개한 바 있다.

다만 개인의 체질, 노출 기간, 전반적인 생활습관 등에 따라 위험 수준은 달라질 수 있다는 것이 전문가들의 설명이다.

의료계에서는 고온의 음식이나 음료가 점막을 반복적으로 자극해 미세 손상을 남길 수 있다는 해석도 제시한다.

젓갈 등 염분 함량이 높은 반찬은 과다 섭취 시 위 점막 방어 기능에 영향을 줄 수 있어 섭취 빈도 조절이 필요하다는 의료계 설명이다. 게티이미지

최석재 여의도성모병원 응급의학과 교수는 “건강은 특별한 보양식보다 일상에서 반복되는 식습관의 영향을 더 크게 받는 경우가 많다”며 “지나치게 짜거나 뜨거운 음식 섭취를 줄이고 안전한 식사 습관을 생활화하는 것이 현실적인 예방 전략”이라고 말했다.

실제 진료 현장에서도 질환 치료보다 식습관 교정 상담이 먼저 이뤄지는 사례가 적지 않다. 전문가들은 오늘 저녁 식탁에서 국물 온도를 조금 낮추고 염분 섭취를 줄이는 작은 선택이 장기적인 건강 관리의 출발점이 될 수 있다고 강조한다. 오늘의 식탁 습관이 내일의 질병 위험을 가를 수 있다는 의미다.

오늘부터 바꾸는 ‘위 점막 보호 식탁’ -뜨거우면 멈추세요: 김이 사라질 때까지 식힌 뒤 먹는 습관이 점막 손상을 줄인다. -국물은 덜, 건더기는 더: 짠 국물 몇 숟가락이 하루 나트륨 섭취를 크게 늘릴 수 있다. -김치·젓갈은 소량만: 염장 반찬은 한 끼 ‘조금만’ 원칙이 위 건강 부담을 낮추는 핵심이다.

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