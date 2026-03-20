쿠웨이트 정유 단지 이틀 연속 이란에 피격

쿠웨이트의 정유 시설이 이틀 연속 이란의 공격을 받았다.



쿠웨이트 국영석유회사(KPC)는 20일(현지시간) 엑스를 통해 "미나 알아마디 정유단지가 오늘 새벽 드론 공격을 받아 여러 유닛에서 불이 났다. 예방적 조처로 피해 시설 일부의 가동을 중단했다"고 발표했다.

쿠웨이트 미나 알아마디 정유단지. AP연합뉴스

이 정유단지와 미나 압둘라 정유단지는 전날 새벽에도 드론 공격을 받아 불이 났고 3일에도 이란발 미사일과 드론 공격을 받아 처리량을 줄였다. 전쟁 전 미나 알아마디 정유단지의 하루 처리 용량은 73만 배럴이었다.



앞서 KPC는 7일 "쿠웨이트에 대한 이란의 계속된 공격과 호르무즈 해협 선박 통항에 대한 위협에 따라 예방적 조치로 원유와 정제 처리량을 감축한다"며 '불가항력'을 선언했다.



이란은 이들 에너지 인프라가 쿠웨이트 주둔 미군 기지들에 연료를 보급하는 병참 역할을 하기 때문에 공습했다고 주장한다.



이란은 18일 이스라엘이 이란 최대 가스전 사우스파르스를 공격하자 이에 대한 보복으로 걸프 산유국의 에너지 인프라를 공격하고 있다. 이란군은 미국 회사와 합작 운영하거나 미국의 지분이 있는 에너지 시설, 또는 이란 공격을 지원하는 경우만 공격 대상으로 삼는다고 강변한다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지