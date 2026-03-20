대전 안전공업 화재 인명피해 왜 컸나…55명 부상, 추가 우려

20일 오후 1시 17분께 대전 안전공업에서 대형 화재가 발생해 50여명이 넘는 부상자가 나왔다.



화재 당시 공장 내 근무자 170명 가운데 오후 6시 30분 현재 14명은 연락이 두절된 상태다. 이들에 대한 통신사 위치 파악 결과, 화재 현장 내부로 추정되면서 추가 인명 피해가 우려되는 상황이다.

소방 당국에 따르면 3층 규모(연면적 1만318㎡) 철골조로 된 공장 건물은 연결통로로 연결된 2개 동으로, 처음 불이 난 건물은 전소됐고 옆 건물까지 불이 옮겨붙었다.



불이 난 시점이 점심시간이라서 인명 피해가 컸다는 분석이 나온다. 당시 2층 휴게실에서 휴식을 취하던 직원들과 교대 근무를 앞두고 잠을 청한 직원들도 있었던 것으로 전해졌다.



불이 나자 일부 직원들은 화재 경보를 듣고 다급히 대피했지만, 이미 검은 연기가 건물을 집어삼킨 상태였다.



검은 연기가 가득하다 보니 대피에 나선 직원들은 연기를 흡입하거나, 아무것도 보이지 않는 상황에서 창문 밖으로 뛰어내리며 현장을 벗어나야 했다.



119 구조대 등 소방 당국이 현장에 도착했을 때 이미 건물에서 뛰어내리는 직원들이 있을 정도로 상황은 급박했다.



실제로 소방청은 신고 접수 9분 만에 대응 1단계, 14분 만에 대응 2단계를 발령한 데 이어 다수의 인명 피해 발생을 우려해 오후 1시 53분을 기해 국가소방동원령을 발령했을 정도로 연소 확대가 빨랐다.



남득우 대전 대덕소방서장은 "가연물이 얼마나 있었는지 연소 확대가 빨랐다는 것은 맞다"며 "다수의 연기가 있었고 진입이 어려워서 오래 걸렸다"고 설명했다.



연락이 끊긴 14명의 위치 추적 결과도 모두 화재 현장 주변으로 나오는 것으로 전해졌다.



남 서장은 "점심시간 때라서 2층 휴게실 쪽에 계신 거라고 판단이 된다"며 "불을 끄는 대로 진입해서 도면을 보고 수색할 것"이라고 덧붙였다.



스프링클러도 3층 옥내 주차장에만 설치된 것으로 전해졌다.



또 작업 과정에서 다루는 나트륨 101㎏이 쌓여 있는 상황도 한몫했다.



나트륨은 물과 격렬하게 반응하기 때문에 진화 시 물 사용이 금지된다. 호흡기를 자극하고 호흡 부전, 심한 자극, 화상 등 눈 손상을 야기한다.

이에 따라 폭발 등을 우려한 119 소방대의 내부 진입이 어려웠고, 더욱 조심스레 접근할 수밖에 없었다.



아직 부상 유형이 파악되지는 않았으나 대부분 부상자가 골절이거나 연기흡입에 따른 것으로 추정된다.



화재 현장에서 대피한 한 30대 직원 A씨는 "처음에 밖으로 나가려고 했는데 까만 연기가 나오고 길도 못 찾아 죽겠구나 싶었다"며 "창문 쪽으로 가서 버텼는데, 나이 드신 분들은 기절해 있기도 하고 창문 밖으로 뛰어내린 사람도 있었다"고 전했다.



거센 불길에 다급하게 대피하려고 창문에 매달려있다가 떨어진 사람들도 있는 것으로 전해졌다.



이 공장에서 20년 넘게 일했다는 60대 직원은 "같은 팀 직원 4명이 연락이 안 되는 것 같다"며 눈시울을 붉혔다.



소방청은 부상자 발생 규모가 확대될 상황에 대비해 신속하고 원활한 환자 이송을 위해 인근 타 시도의 구급차를 대규모로 투입하는 '추가 소방동원령(구급차 동원)' 발령을 염두에 두고 대비하고 있다.



불이 난 안전공업은 대덕구 문평동 소재 자동차·선박용 엔진밸브 제조업체로, 국내 최초로 하이브리드 차량용 중공밸브를 국산화해 연 1천억원 이상을 수출하는 곳으로 알려져 있다.

<연합>

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