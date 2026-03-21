롯데케미칼·여천NCC 여수공장 합친다…석유화학 ‘2호 재편’

석유화학산업 사업재편을 위해 롯데케미칼과 여천NCC(한화솔루션·DL케미칼)가 기업결합을 추진한다. 롯데케미칼과 한화솔루션, DL케미칼이 여천NCC를 공동 지배해 여수 석화단지 내 나프타분해설비(NCC) 공급망을 단일화한다는 구상이다.

산업통상부는 여천NCC·롯데케미칼·한화솔루션·DL케미칼 4개사가 여수산단 사업재편계획서 최종안을 제출했다고 20일 밝혔다. 여천NCC는 한화솔루션과 DL케미칼이 지분 50%씩을 보유한 합작회사다. 롯데케미칼은 여수산단 내 NCC를 중심으로 공장을 운영하고 있다.

이번 기업결합을 위해 롯데케미칼은 여수 공장 일부를 물적분할하고, 이를 여천NCC와 합병한다. 최종적으로는 롯데케미칼, 한화솔루션, DL케미칼이 여천NCC 지분을 3분의 1씩 보유하게 된다. 세 회사가 사업재편에 필요한 자금과 리스크를 나누는 셈이다.

여천NCC 1∼3공장 중 이미 가동이 중단된 3공장 외에 2공장을 추가 폐쇄하는 방안이 최종안에 담긴 것으로 알려졌다. 여수 2공장(91만5000t)과 3공장(47만t)이 문을 닫으면 여천NCC 생산량은 228만t에서 90만t 수준으로 줄어들게 된다.

최종 제품을 생산하는 다운스트림 부문에서는 각 사의 경쟁력 있는 주력 사업을 신설법인에 통합한다. DL케미칼의 폴리에틸렌(PE), 한화솔루션의 여수 PE·석유수지, 롯데케미칼의 기초소재 여수사업 부문 등이 대상이다. 통합법인은 이를 통해 의료용 저밀도 폴리에틸렌(LDPE), 자동차·전선용 기능성 폴리올레핀엘라스토머(POE) 등 고부가 제품 중심으로 사업 구조를 전환한다. 중국 저가 공세에 대응하고 중장기 시장 경쟁력을 확보하기 위해서다.

공정거래위원회는 이날 롯데케미칼과 여천NCC 간 기업결합 건에 대해 사전심사 신청서를 접수하고, 심사를 개시했다. 사전심사는 기업결합을 추진하는 회사가 신고 기간 이전에 해당 기업결합이 경쟁을 실질적으로 제한하는지를 공정위에 심사를 요청하는 제도다.

공정위는 “롯데케미칼과 여천NCC의 여수 지역 내 NCC와 합성수지 제품 등의 생산이 통합될 것으로 예상되고 나프타분해설비에서 생산된 기초유분과 합성수지 등 다운스트림 제품 간 수직계열화도 발생할 것으로 예상된다”며 “기업결합이 석유화학산업의 전체 가치사슬과 인접 시장 및 중소기업 등 거래상대방에 광범위한 영향을 미치는 점 등을 고려해 면밀한 심사를 진행할 예정”이라고 밝혔다.

산업부는 ‘기업 활력 제고를 위한 특별법’에 따라 사업재편계획 심의위원회를 개최한다. 위원회는 구조변경과 사업혁신 등 사업재편 요건을 갖췄는지, 생산성 향상과 재무 건전성 확보가 가능한지 등 목표 달성 여부를 따질 계획이다.

사업재편안이 승인되면 정부는 세제지원, 상법 특례 등 기업활력법의 기존 인센티브에 더해 대산 1호 프로젝트처럼 부처 간 협의를 거쳐 맞춤형 지원 패키지를 제공한다. 금융·세제·연구개발(R&D)·원가절감·규제 완화 등이 포함된다.

여수산단이 최종안을 제출함에 따라 국내 3대 석유화학 클러스터 가운데 울산산단만이 구조개편안을 남겨두게 됐다. 대산산단은 지난해 12월 계획안을 제출했고 산업부는 이를 구조개편 1호 프로젝트로 승인했다.

김정관 산업부 장관은 “그간 범용 중심 사업 구조로 고전하던 여천NCC가 이번 사업재편에 성공한다면 효율성을 높이고 고부가 구조로 체질을 개선하는 계기가 될 것”이라고 했다.

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