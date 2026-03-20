中 인플루언서 만난 한가인…“연예인 20년 너무 쉽게 살았네”

배우 한가인이 중국의 왕홍(網紅‧인플루언서)을 만나 최근 달라진 연예계 환경에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

지난 19일 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’에는 한가인이 중국의 왕홍 백설을 만나 현지 콘텐츠 문화를 직접 경험하는 영상이 올라왔다.

한가인(왼쪽)과 백설. 한가인‧백설 인스타그램 캡처

백설은 중국 라이프스타일 플랫폼 샤오홍슈(RED)를 중심으로 활동하며 총 560만명의 팔로워를 보유한 왕홍으로, 패션·뷰티·라이프스타일 콘텐츠를 선보이며 중국 MZ세대 사이에서 많은 팬을 보유하고 있다. 그룹 에스파의 중국인 멤버 닝닝과 닮은 외모로도 유명하다.

백설은 사회관계망서비스(SNS) 운영 방식에 대해 “일상 사진을 많이 올리고 ‘왓츠 인 마이 백’ 같은 콘텐츠를 자주 공유해야 한다”며 “특히 외국인이 중국어를 사용하는 콘텐츠를 유저들이 좋아한다”고 설명했다.

유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’ 캡처

이에 한가인은 “나는 SNS를 자주 하지 않는다. 인스타그램도 쇼츠도 잘 안 한다”고 털어놓으며 요즘 시대의 달라진 활동 방식에 놀라움을 드러냈다. 실제로 백설의 SNS 팔로워가 91만명에 달하는 반면, 한가인의 팔로워는 약 7만명 수준이었다.

두 사람은 상하이의 대표적인 핫플레이스를 찾아 사진 촬영 구도와 연출 방식 등을 함께 연습하는 시간을 가졌다. 이 과정에서 한가인은 인플루언서 콘텐츠 제작의 상세한 노하우를 직접 배우기도 했다.

유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’ 캡처

체험을 마친 한가인은 “연예인 생활을 한 지 20년이 넘었는데 오늘 정말 배울 게 많다는 걸 느꼈다”며 “그동안 너무 쉬운 인생을 살았던 것 같다”고 말했다. 이어 “왕홍이 되는 것은 불가능해 보인다. 이것도 타고나야 하는 것”이라고 덧붙였다.

특히 그는 “결론적으로 나는 시대를 잘 타고난 것 같다. 만약 지금 태어났다면 스스로 사진을 찍어 올리는 문화에 적응하지 못해 연예인을 못 했을 것”이라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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