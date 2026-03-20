강소라 "한의사 남편, 나 차갑게 대하는 모습에 끌려"

배우 강소라가 한의사 남편과의 결혼 생활을 공개한다.

오는 23일 방송되는 SBS TV 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'에는 강소라가 게스트로 출연해 자신의 일상을 나눈다.

최근 진행된 녹화에서 강소라는 소개팅으로 처음 만난 남편이 자신에게 매달리지 않고 차갑게 대하는 모습에 끌렸다고 밝혔다.

이어 부부싸움 일화를 언급하며 "남편이 먹다 남아 이 자국이 있는 깍두기까지도 냉장고에 그냥 넣어놔 싸운다"고 말했다.

그는 화가 날 때 대처법에 대해 "남편이 한의사지 않냐, 개인 주치의라고 생각하면 화가 누그러진다"고 덧붙였다.

육아에 대한 고충도 언급했다. 강소라는 "아들과 딸은 육아 난이도가 다르다, 아들이 화라면 딸은 짜증이다"라고 말했다.

또 스트레스 해소법으로 혼자 코인 노래방에 간다며 그룹 엑소의 노래를 부른다고 밝혔고, MC로 출연 중인 엑소 카이와 즉석에서 화음을 맞추기도 했다.

강소라는 중고 거래 플랫폼 이용 내역도 공개했다.

그는 매너 온도 71.8도를 기록하고 있으며 거래 완료된 물건만 667개에 달한다고 밝혔다. 직접 대면하는 직거래도 나간다고 밝힌 그는 "연예인이라 가품 의심은 안 하지 않냐"는 질문에 "혹시 누가 의심하면 마스크를 살짝 내려서 얼굴을 보여준다"고 말했다.

<뉴시스>

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