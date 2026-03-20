오세훈·명태균 ‘여론조사 대납 의혹’ 재판서 첫 법정 대면

오세훈 서울시장의 ‘여론조사 대납 의혹’ 재판에 정치 브로커 명태균씨가 증인으로 출석했다. 두 사람의 첫 법정 대면이다.

서울중앙지법 형사22부(재판장 조형우)는 20일 오 시장, 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김한정씨의 정치자금법 위반 혐의 사건의 속행 공판을 열고 명씨의 증인신문을 진행했다.

오세훈(왼쪽) 서울시장과 명태균 씨가 20일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 정치자금법 위반 혐의 관련 3차 공판에 출석하며 입장을 말하고 있다. 공동취재

오 시장과 명씨는 지난해 11월 김건희 특별검사 대질 조사 이후 4개월여 만에 마주했다. 명씨는 재판에서 2020년 12월 김영선 전 국민의힘 의원 주선으로 오 시장을 처음 만났고, 이후 여론조사를 대가로 아파트 제공을 약속받았다는 기존 입장을 되풀이했다.

특검팀이 “오 시장이 (2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고) 증인에게 건 전화에서 ‘회장님, 나경원을 이기는 조사가 필요하다’고 말한 사실이 있냐”고 묻자, 명씨는 “그렇다”고 답했다. 명씨는 오 시장이 강 전 정무부시장과 상의해 여론조사를 진행하고, 그 비용은 오 시장의 후원자인 사업가 김씨가 지원한다는 취지로 자신과 통화했다고 주장했다.

오 시장은 이날 재판 시작 전 취재진과 만나 “지난 기일 강혜경 씨의 증언에 따르면 이 사람들(강혜경·명태균)은 사기 범죄 집단”이라며 “명씨는 사기 범행 대상을 물색하는 모집책 내지 행동대원”이라고 말했다. 강씨는 명씨가 실질적 운영자로 지목된 미래한국연구소에서 부소장으로 근무하며 한때 명씨와 함께 일했던 인물이다.

오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명씨로부터 총 10회에 걸쳐 여론조사 결과를 받고, 후원자 김씨에게 비용을 대신 부담하게 한 혐의로 지난해 12월 기소됐다. 오 시장 측은 명씨를 접촉한 뒤 신뢰할 수 없다고 판단해 관계를 끊었으며, 명씨 주장은 허위라며 특검의 공소사실을 전면 부인하고 있다. 오 시장은 앞서 18일 페이스북에 글을 올려 자신을 재판에 넘긴 민중기 특검을 법왜곡죄로 고발하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다.

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