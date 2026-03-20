김지민 "개콘 시절 김준호 별명 '김빨대'"…선후배 시절 일화 공개

SBS Plus '이호선의 사이다'

개그맨 김지민이 남편 김준호와 과거 개그콘서트 선후배 시절 일화를 폭로해 놀라움을 안긴다.

오는 21일 방송되는 SBS Plus 예능프로그램 '이호선의 사이다'에서는 타인의 노력과 인생에 올라타 이득을 취하는 이른바 '빨대족' 이야기가 다뤄진다.

선공개된 예고편에서는 시동생에게 빨대 꽂힌 사연자가 등장해 가족 간에 벌어진 갈등을 털어놓으며 이호선과 게스트로 출연한 김지민의 분노를 산다.

이어 김지민은 과거 KBS2 개그콘서트 시절 김준호와 있었던 일을 밝히는데.

SBS Plus '이호선의 사이다'

SBS Plus '이호선의 사이다'

김지민은 과거 자신의 대표 유행어 "느낌 아니까~"를 탄생시켰던 코너 '뿜엔터테인먼트' 준비 과정 중에 "회의실 뒤에 앉아있던 선배가 갑자기 의자를 돌리더니 자연스럽게 끼어들었다"고 당시 상황을 설명한다.

이어 김지민은 "마치 처음부터 함께한 것처럼 끼더니 자기 것을 짜기 시작했다. 그 사람이 그 해에 대상을 탔다"며 "그 사람이 바로 김준호 씨 입니다"라고 밝힌다.

그러자 이호선은 "뒤에서 얼마나 욕을 했을까"라고 덧붙이며 공감의 반응을 보였고, 김지민은 "욕했다. 별명이 '김빨대'다"라고 답해 좌중에 웃음을 안긴다.

그러는가 하면 김지민은 사연자 앞에서 돌연 눈물을 흘리는데 과연 어떤 일이 있었는지 궁금증을 자아낸다.

한편, '이호선의 사이다'는 뭐 하나 쉬울 것 없는 현대사회 속 인간관계에서 시원한 사이다 솔루션으로 세상 만사 갈등 해결에 도움을 주는 SBS Plus 예능프로그램이다. 본 방송은 매주 토요일 오전 10시.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지