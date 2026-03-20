차지연‧정선아, 스모키 화장하고 송구영신 예배 간 사연

뮤지컬 배우 차지연과 정선아가 ‘밤 문화’ 에피소드로 웃음을 안겼다.
차지연과 정선아는 19일 공개된 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’에 게스트로 출연했다.
이날 차지연은 정선아를 통해 처음 밤 문화를 접하게 된 일화를 공개했다. 그는 “내가 화려해보일 수 있지만 밤 문화를 잘 몰랐다”며 “선아가 ‘지연아, 너는 너무 안 놀았으니 놀아봐야 할 것 같다’고 했다”고 말했다. 이어 “옷도 입혀주고 메이크업도 해줬다”며 당시 상황을 떠올렸다.
차지연은 “그런데 클럽에 가기 전에 갑자기 ‘오늘은 12월 31일이니까 송구영신 예배를 드려야 할 것 같다’고 하더라”며 “나는 스모키 화장에 미니스커트까지 입고 있었다”고 말해 웃음을 자아냈다.
이에 정선아는 “그래도 12시에는 기도를 드려야 하지 않느냐”며 “가서 둘이 진짜 송구영신 예배를 드렸다”고 밝혀 좌중을 폭소케 했다. 조현아도 “원래 잘 놀게 생긴 사람들이 꼭 그날 예배를 간다”고 거들었다.
차지연은 이후 클럽에서의 상황도 전했다. 그는 “클럽에 가서 논 게 아니었다. 세상 모든 남자가 다 선아한테 몰렸다”며 “나는 선아를 방어하다가 끝났다”고 말해 웃음을 더했다.
또한 “겉모습은 화려해 보일 수 있지만 실제 성격은 그렇지 않다”며 두 손을 모으고 조신한 포즈를 취해 다시 폭소를 유발했다.
한편 차지연은 뮤지컬 ‘서편제’, ‘위키드’, ‘레베카’ 등 다수의 작품에서 가창력과 무대 장악력을 인정받았다. 정선아 역시 ‘위키드’, ‘아이다’, ‘맘마미아!’ 등 대형 뮤지컬에서 섬세한 연기와 안정적인 가창력을 바탕으로 사랑받고 있다.
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