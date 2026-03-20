방공망 완전히 붕괴했다더니…‘1500억’ 美 F-35, 이란 피격에 비상착륙

미군의 5세대 스텔스 전투기인 F-35가 대(對) 이란 전투 중 피격당해 비상착륙했다. 이란 전쟁 개시 후 미국과 이스라엘이 대규모 공습을 이어가는 가운데 미 최신예 전투기의 첫 피격 사례가 될수 있어 관심을 모으고 있다.

미국 록히드마틴이 제작하는 F-35A 스텔스 전투기. 공군 제공

19일(현지시간) CNN 방송 등의 보도에 따르면 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 성명을 통해 “오늘 새벽 2시50분께 IRGC 항공우주군의 신형 첨단 방공 시스템이 미 공군 소속 F-35 전투기를 격추했다. 피격된 전투기는 치명적인 타격을 입었다”고 밝혔다. IRGC는 격추 장소가 이란 중부 지역 상공이라고 확인하면서 “격추된 기체의 최종 행방은 아직 확인되지 않았으나, 피해 규모로 보아 추락했을 가능성이 매우 크다”고 주장했다.

이번 전쟁에서 미국과 이스라엘 모두 대당 가격이 1억 달러(약 1500억원) 이상인 F-35를 운용하고 있다. 이와 관련해 미국이 F-35 한 대의 비상착륙 사실을 인정해 공격받은 기체가 미군 소속으로 확인됐다. 미군의 대이란 전쟁을 총괄 지휘하는 중부사령부의 팀 호킨스 대변인은 해당 전투기가 비상 착륙할 수밖에 없는 상황일 때 이란 상공에서 전투 임무를 수행하고 있었다고 전했다. 호킨스 대변인은 또 “항공기는 안전하게 착륙했으며, 조종사는 안정적 상태”라고 밝혔다.

CNN은 “이번 사고는 지난달 말 시작된 전쟁에서 미국 항공기가 피격당한 첫 사례가 될 수 있다”며 “이번 비상 착륙은 미국 고위 당국자들이 대이란 전쟁에서 광범위한 성과를 거두고 있다고 계속 주장하는 가운데 나왔다”고 짚었다.

특히, 도널드 트럼프 행정부가 이란의 방공망이 이미 기능을 잃었다고 주장하고 있어 이번 피격은 미국에게도 큰 타격이 될 수 있다.피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관은 이날도 댄 케인 합참의장과 함께 진행한 전황 브리핑에서 “이란의 방공망은 붕괴했다”고 말한 바 있다.

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