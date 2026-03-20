13살 북한 김주애, 김정은 태우고 탱크 운전

김정은 북한 국무위원장이 19일 딸 김주애와 신형 전차를 동원한 전술훈련을 참관했다.

북한 노동신문은 "조선인민군 수도방어군단 직속 평양 제60훈련기지를 방문하시고 보병, 땅크(탱크)병 구분대들의 협동공격 전술연습을 참관"했다고 20일 보도했다. 전술연습에는 "총참모부 예비작전집단 소속 주력 장갑부대인 기병연대 1개 중대와 특수작전구분대들"이 참여했다고 전했다.

김 위원장과 딸 주애는 이날 가죽 점퍼를 입고 훈련장을 찾아 망원경으로 훈련 모습을 지켜보고 전차에 올랐다.

김 위원장은 전차 위에 걸터 앉았고 딸 주애는 전차 내부에 앉아 운전을 한 모습이었다. 국정원은 김주애의 나이를 2013년생으로 추정하고 있다. 올해 만 13세이다.

최근 북한매체는 주애가 군사 무기나 장비를 실제 운용하는 모습을 자주 노출하고 있다. 지난달 28일 주애가 단독으로 저격 소총을 잡은 모습이 처음 보도된 데 이어 지난 12일 군 간부들과 나란히 선 채 권총 사격하는 사진도 공개됐다.

<뉴시스>

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