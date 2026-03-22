“이재명 대통령처럼…”고창군도 간부회의 유튜브 생중계 시범운영

전북 고창군이 간부회의를 인터넷 플랫폼으로 생중계해 행정 투명성과 군민 소통 강화에 나선다. 최근 이재명 대통령이 국무회의 등을 생중계하며 정책 결정 과정을 국민과 공유하는 흐름 속에서, 지방자치단체 차원의 ‘열린 행정’ 실험으로 이어질지 주목된다.

고창군은 오는 23일과 30일 두 차례 열리는 간부회의를 공식 유튜브 채널을 통해 실시간 생중계하는 시범 운영을 한다고 21일 밝혔다. 첫 생중계는 23일 오전 8시30분 고창군 공식 유튜브 채널 ‘고창군’을 통해 이뤄진다.

그동안 고창군청 간부회의는 매주 월요일 군정 주요 현안과 부서별 업무 추진 상황을 공유·논의하는 자리로, 그동안 내부 회의로 진행돼 왔다.

군은 이번 생중계를 통해 군민들이 정책 논의 과정을 직접 확인할 수 있게 되면서 군정 운영에 대한 이해도와 신뢰도 제고를 기대한다.

이는 정부 차원에서 추진 중인 회의 공개 기조와도 맞닿아 있다. 이재명 대통령이 국무회의 일부를 생중계하며 정책 결정 과정을 국민에게 공개하고 있는 것처럼, 고창군 역시 주요 행정 의사결정 과정을 주민과 공유하겠다는 취지다.

고창군은 시범 운영 기간 방송 환경과 회의 진행 방식, 군민 의견 등을 종합적으로 검토한 뒤 정식 운영 여부와 확대 방안을 결정할 계획이다.

군 관계자는 “군정의 주요 논의 과정과 정책 방향을 군민과 함께 공유하는 것이 중요하다”며 “이번 인터넷 생중계를 통해 행정의 투명성을 높이고, 군민과 더욱 가까이 소통하는 열린 행정을 구현하는 계기로 삼을 것”이라고 말했다.

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