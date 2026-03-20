北 김주애, 아버지 태우고 탱크 운전…김정은 "전쟁준비 완성해야"

김정은 북한 국무위원장이 능동방호체계를 갖춘 신형 주력전차 '천마-20'을 동원한 공격 훈련을 지도하고 이 전차가 앞으로 "대대적으로 장비(배치)될 것"이라고 말했다.



최근 김 위원장의 군사 행보를 빠짐없이 수행해 온 딸 주애가 이번에도 동행해 신형 전차를 직접 조종하는 모습을 선보였다.

김정은 북한 국무위원장의 딸 주애가 지난 19일 평양 제60훈련기지에서 열린 보병·탱크(전차) 협동공격전술연습에서 신형 전차를 직접 조종하는 모습을 조선중앙TV가 20일 방영했다.

조선중앙통신은 20일 김 위원장이 인민군 수도방어군단 직속 평양 제60훈련기지를 전날 방문해 보병 및 탱크병 구분대들의 협동공격전술연습을 참관했다고 보도했다.



통신은 이번 연습에 대해 "적의 반장갑방어저지선을 타격, 습격, 점령하고 탱크와 보병의 돌격으로 공격성과를 확대하는 전술적구분대들의 공격행동 시 협동질서와 전투조법을 숙련하는 데 목적을 두고 진행됐다"고 설명했다.



또 "신형 주력 탱크(전차)의 능동방호체계 검열을 위한 각이한 시험이 있었다"며 각이한 계선과 방향에서 공격해 오는 대전차미사일과 무인기를 '100%의 명중률'로 요격하며 능동방호체계 효율성을 '뚜렷이 과시'했다고 밝혔다.



전차의 능동방호체계는 적의 대전차 무기가 접근할 때 자동으로 반응해 요격하는 체계를 뜻한다.



북한은 전술연습에 무인기도 동원했다. 전술연습이 개시되자 각종 무인공격기가 실시간 정찰자료에 근거해 적의 지휘 거점과 대장갑 화력진지를 타격했다고 통신은 전했다.



이어 대전차미사일 일제사격과 함께 후방 타격부대가 매복 진지에서 적 무인기와 무장헬기를 격추하고 적 방어선을 습격해 전차 및 보병 공격을 위한 여건을 조성하는 훈련이 진행됐다.

김 위원장은 핵심기술 개발에 7년이 걸린 신형 전차는 생존률 향상을 특히 중시했다며 "이 탱크만큼 자체방어능력이 강한 장갑무기는 세계적으로 존재하지 않는다고 확신한다"고 자평했다.



이어 "야간전에 미약했던 우리 장갑무력의 전투적 제한성을 완전히 극복할 수 있게 된 것은 커다란 변혁"이라며 "이제부터 우리 육군에는 이 우월한 신형탱크들이 대대적으로 장비될 것"이라고 언급했다.



김 위원장은 특히 계속 진화하는 현대전의 추이에 맞게 성능을 부단히 개선해야 한다며 "우리 군대의 각급은 격양된 기세를 조금도 늦춤 없이 계속 비상히 고조시켜 전쟁준비 완성의 비약적인 성과에로 이어나가야 한다"고 당부했다.



연례 한미연합훈련 '자유의 방패'(프리덤실드·FS) 연습이 종료되는 날에 맞춰 남측 방어선을 돌파하는 훈련을 하고 그 장면을 공개하며 '전쟁준비 완성' 같은 표현을 쓴 점이 주목된다.

통일부는 훈련 공개 시기를 근거로 한미연합훈련에 대응한 성격이 있다고 평가했다.



이번 전술연습에 등장한 신형 전차는 지난해 10월 열병식에서 공개된 '천마-20'으로 보인다. 열병식에서 '천마-20형 종대'라는 공식 명칭과 실전화해 부대 배치된 장면이 처음으로 등장한 바 있다.



신종우 한국국방안보포럼(KODEF) 사무총장은 "천마-20이 기계화 부대 훈련에 처음 참가해 실전배치가 임박한 것으로 보인다"며 "능동방어시스템, 원격사격통제체계(RCWS), 대전차미사일, 360도 전방위 드론 대응 체계 등이 탑재됐다고 하는데 우크라이나전쟁에서 많은 교훈을 얻은 것으로 보인다"고 말했다.



홍민 통일연구원 선임연구위원도 능동방호체계 실사격 검열 최초 시연 및 탱크 잠수 도하 능력을 보여준 부분도 있지만 무엇보다 드론과 탱크 통합 전술을 보여준 부분이 가장 주목된다며 "우크라이나전쟁에서 보고 배운 경험을 시현하는 개념이다. 드론이 지상전 핵심 전력으로 통합운용된다는 것을 과시하는 의미"라고 분석했다.



한편 지난달 노동당 9차 대회에서 당 정치국과 중앙군사위원회에 새로 진입한 김성기의 직책은 인민군 총정치국장으로 확인됐다. 통신은 김성기 총정치국장과 노광철 국방상, 리영길 총참모장, 김정식 당 제1부부장 등이 훈련을 수행했다고 밝혔다.

조선중앙TV는 김 위원장이 전차 갑판에 앉은 가운데 주애가 조종석에 앉아 전차를 직접 모는 모습이 담긴 30초 분량의 영상을 공개해 눈길을 끌었다.



주애는 한미연합훈련 기간 북한이 공개한 김 위원장의 군사훈련 현장 방문에 모두 동행했다.



장윤정 통일부 부대변인은 이날 정부서울청사에서 열린 정례브리핑에서 김 위원장의 딸이 사격을 하거나 전차에 탑승하는 등 직접 참여하는 동향이 많아지고 있는 데 유념해서 보고 있다고 밝혔다.



장 부대변인은 그러면서도 "김정은 후계 내정과 관련돼서는 정보기관의 판단에 유념하면서 관계기관과 함께 동향을 살펴보겠다"고 말했다.

<연합>

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