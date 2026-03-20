HD현대, 故 정주영 25주기 추모… 정기선 “창업자 발자취가 원동력”

HD현대가 창업자인 고(故) 아산 정주영 현대그룹 명예회장 25주기를 맞아 고인의 뜻을 기리고 추모하는 행사를 진행했다.

HD현대는 20일 경기 성남 판교 HD현대 글로벌R&D센터에서 정기선 회장 등 주요 경영진이 참석한 가운데 정 명예회장의 추모행사를 열었다고 밝혔다.

20일 경기 성남 판교 HD현대 글로벌R&D센터에서 정기선 회장 등 주요 경영진이 임직원들의 추모 메시지를 보고 있다. HD현대 제공

정 명예회장의 손자인 정 회장은 추모사에서 “25년이라는 시간이 지났지만 창업자님의 삶과 정신은 여전히 우리 안에 깊이 남아 있다”며 “불가능해 보이던 일을 현실로 만들어낸 발자취는 HD현대가 존재할 수 있는 원동력이 되었다”고 말했다. 이어 참석자들은 정 명예회장 흉상 앞에서 헌화와 묵념을 했다.

HD현대는 사옥 내 별도의 추모 공간을 마련해 임직원과 방문객들이 자유롭게 추모할 수 있도록 했다. 생전 고인의 집무실을 재현한 디지털 집무실과 어록 전시 공간을 구성하고, 정 명예회장의 어록을 담은 영상을 송출해 창업자의 정신과 뜻을 되새길 수 있도록 했다.

또 이날은 정 명예회장의 소탈한 삶을 담은 특별 식단이 제공됐다고 HD현대는 전했다. 초심을 상징하는 ‘강원도식 감자밥’부터 실용 정신을 담은 ‘영양만점 골동반’, 현장 중심 리더십을 연상케 하는 ‘맑은 양지설렁탕’, 생전에 즐겨 찾던 ‘시원한 강릉 물막국수’까지 창업자의 삶을 떠올릴 수 있는 메뉴로 구성됐다.

HD현대중공업과 HD현대삼호도 이날 각 울산과 전남 영암 본관에 있는 창업자 흉상 앞에서 추모식을 열었다. 앞서 HD현대 주요 경영진은 지난 14일 경기 하남 창우동의 정 명예회장 선영을 찾기도 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지