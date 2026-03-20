정청래 “李대통령 가짜뉴스, 당에 엄중조치 특별지시… 사법당국이 나서야”

더불어민주당 정청래 대표가 이재명 대통령을 둘러싼 가짜뉴스에 관해 엄중한 법적 조치를 지시했다.

정 대표는 20일 국회 최고위원회의에서 “대통령의 신뢰 자산이 중요한데, 이 대통령의 신뢰 자산을 까먹으려고 하는 세력이 있다”며 “이 대통령이 중국으로 피신하려고 한다는 피신설이라든가 어마어마한 비자금을 조성했다든가 하는 황당한 가짜뉴스에 대해 당이 가장 엄중한 법적 조치를 취하라고 특별지시를 했다”고 말했다. 정 대표는 “가짜 조작 정보를 근절하기 위한 정보통신망법도 이미 통과된 만큼 사법당국에서 가장 엄중한 조치를 취해주실 것을 요청한다”고 덧붙였다.

더불어민주당 정청래 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정 대표는 이날 페이스북에도 이 대통령이 전한길씨 유튜브 채널에서 한 남성이 이 대통령 비자금 의혹을 방영한 데에 ‘한심하고 악질적’이라고 비판한 것을 언급하며 “이런 악의적 허위 조작 유포에 의한 공격에 대해서는 당에서 엄중한 법적 조치를 하겠다”고 밝혔다.

정 대표에 앞서서는 민주당 한준호 의원이 전씨를 향한 비판 입장을 냈다. 한 의원은 전씨 유튜브 영상 캡처 및 발언과 함께 “어처구니없다”며 “대통령을 겨냥한 악의적 가짜뉴스가 도를 넘었다”고 적었다. 그러면서 “수사기관은 즉시 확인하고 저도 할 수 있는 모든 조치를 취할 것”이라고 밝혔다. 이 대통령은 엑스(X)에서 한 의원 글을 언급하며 “비자금 조성에 국가기밀인 군사정보 유출?”이라고 반문하며 “정말 한심하고 악질적인 마타도어고 엄중하게 단죄해야 할 일”이라고 지적했다.

국민의힘이 국정조사특별위원회 위원 구성 명단도 제출하면서 국조특위는 이날 회의를 열고 국정조사계획서를 채택한다. 민주당 주도로 추진된 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사’는 민주당이 야당 참여도 요구하며 총 20명으로 특위가 구성됐다. 다만 국민의힘은 “입법권력 남용”이라며 필리버스터(무제한 토론)에 나설 계획이다.

정 대표는 “열차는 정해진 시간에 출발해야 한다”며 “국민의힘이 특위를 무산시키려 한다면 민주당은 단독으로라도 개문발차시킬 것”이라고 말했다. 정 대표는 “윤석열 정권 치하 정치검찰이 자행한 조작기소의 진실을 밝혀내고 과오를 바로잡아 나갈 것”이라고 밝혔다.

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