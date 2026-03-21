레고랜드, ‘고 풀 닌자’ 시즌 20일 개막…"즐거움 책임진다"

레고랜드는 어린이 예비 닌자들이 즐거운 모험을 할 수 있는 ‘고 풀 닌자(Go Full Ninja)’ 시즌이 20일 시작된다고 밝혔다.

이날부터 두 달에 걸쳐 펼쳐지는 고 풀 닌자 시즌 내내 레고랜드에서는 어린이들과 가족의 즐거움을 책임질 프로그램들이 줄을 잇는다.

레고랜드 닌자고. 레고랜드 제공

인기 만점 닌자고 캐릭터 공연과 댄스파티, 닌자고 테마 음악에 맞춰진 불꽃놀이 이벤트에서 흥미로운 미션 수행을 통해 방문객 스스로 마치 닌자로 거듭나는 듯한 체험을 제공하는 '닌자고 더 저니'와 '닌자고 스탬프 랠리' 등 참여형 프로그램에 이르기까지 다채로운 시즌 콘텐츠가 방문객을 기다린다.

시즌 기간 중에는 어린이 동반 가족 중심으로 맞춤 설계된 러닝 이벤트 ‘레고랜드 런’도 개최된다.

특히 레고랜드만의 상징적인 시설인 미니랜드에서는 어린이들과 가족들이 눈썰미를 자랑할 수 있는 ‘닌자를 찾아라’ 현장 이벤트가 진행된다.

고 풀 닌자 시즌 시작에 맞춰 미니랜드 내 우리나라 명소 곳곳에 카이, 아린, 제이, 소라, 로이드 및 마스터 우 등 닌자고 대표 캐릭터들의 미니랜더 피겨가 새로이 설치됐다.

이들을 발견하고 ‘고풀닌자’, ‘닌자를 찾아라’ 등 필수 해시태그와 함께 인스타그램에 사진을 올리는 방문객들에게는 추첨을 통해 레고랜드 호텔 숙박권 및 레고랜드 독점 닌자고 레고 제품 등 매력적인 선물을 증정한다.

레고랜드는 이미 절찬리에 판매 중인 연간이용권에 더해 시즌 기간 중 보다 깊은 경험을 선사할 두 가지 시즌 특선 패키지를 출시, 방문을 계획하는 이들에게 더욱 다양한 선택의 폭을 제공한다.

닌자고 레전드 패키지는 파크 방문 어린이 가족을 위해 마련됐다. 만 3세에서 12세까지 어린이 파크 입장권에 더해 닌자고 칼 장난감과 한정판 닌자고 컬렉터 코인이 포함된 구성을 어린이 파크 입장권 정상 가격으로 선착순 5000명에게 제공한다.

호텔 투숙 가족 방문객을 위한 닌자고 마스터 패키지는 닌자고 테마 객실 1박, 특선 닌자고 레고 세트, 투숙객 전원 레고랜드 1일 이용권 및 한정판 닌자고 컬렉터 코인 등을 묶은 세트 상품이다. 한층 깊이 있는 닌자고 체험을 선사한다. 닌자고 마스터 패키지는 고 풀 닌자 시즌 기간 막바지인 5월 31일까지 400객실 한정으로 구매할 수 있다.

레고랜드 코리아 리조트 관계자는 "고 풀 닌자 시즌은 어린이들이 단순 관람을 넘어 닌자고의 일원이 되어 도전하고 성장하는 특별하고 즐거운 모험을 선사하기 위해 기획됐다"며 "화려한 불꽃놀이와 댄스파티는 물론 미니랜드 곳곳에 숨겨진 캐릭터를 찾는 소소한 재미까지 온 가족이 레고랜드에서 오래도록 기억될 봄날의 추억을 만드시기를 바란다"고 말했다.

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