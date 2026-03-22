현대차, 우루과이 친환경 물류 프로젝트에 수소전기트럭 공급

현대자동차의 ‘엑시언트 수소전기트럭’이 우루과이 친환경 물류 구축 프로젝트에 투입된다.

현대차는 우루과이 민간 협력사업 ‘카이로스 프로젝트’에 엑시언트 수소전기트럭 8대를 공급했다고 22일 밝혔다.

친환경 물류 구축 프로젝트 투입을 위해 우루과이 현지에 공급된 현대차 엑시언트 수소전기트럭. 현대차 제공

올해 하반기 본격 가동되는 이 프로젝트는 목재 물류 과정에서 탈탄소화를 목표로 카이로스 컨소시엄이 우루과이에서 진행하는 민간 협력사업이다. 총 4000만달러(약 600억원) 규모로 추진되며, 우루과이 현지 3개 기업이 컨소시엄을 설립했고 스페인 최대 은행인 산탄데르가 월드뱅크 산하 국제금융공사와 유엔(UN) 재생에너지 혁신기금의 지원을 받아 주요 투자자로 참여한다.

이번 프로젝트의 핵심은 운송 과정에 수소전기트럭을 도입하고 태양광 에너지를 활용해 그린수소를 직접 생산하는 등 목재 운송 과정에서 발생하는 탄소 배출을 장기적으로 줄여나가는 것이다. 이를 위해 수소전기트럭을 도입하고 4.8MW 규모의 태양광 발전소 구축을 완료했다. 연간 77톤의 수소를 생산할 수 있는 수전해 설비와 수소충전소도 건설 중이다.

친환경 에너지 기업 벤투스가 수소 생산과 수소충전소 운영, 목재 물류 선도 기업 프레이로그는 프로젝트의 물류 운영 전반, 현대차의 우루과이 판매 대리점인 피도카가 수소전기트럭의 수입과 인허가, 정비 등을 담당한다.

현대차의 엑시언트 수소전기트럭은 총 중량 37.2톤급 트랙터 모델로, 180kW급 수소연료전지 시스템과 최고출력 350kW급 구동모터를 탑재했다. 수소탱크 10개로 총 68kg의 수소를 저장할 수 있고 1회 충전 시 최대 720㎞(북미 사양 기준)까지 주행이 가능해 배출가스 없이도 효율적인 장거리 운송이 가능하다.

현대차는 엑시언트 수소전기트럭이 이번 프로젝트 내에서 물류 운송 과정의 탄소 감축을 위한 핵심 역할을 수행하게 될 것으로 기대하고 있다. 본격적인 사업이 시작되면 수소전기트럭 8대 중 6대가 우선 목재 운송에 투입되며, 연간 총 주행거리는 약 100만㎞에 이를 것으로 예상된다. 나머지 2대는 향후 운송 서비스 확대에 따라 추가 투입될 예정이다.

이번 프로젝트는 중남미 지역에서 수소전기트럭이 상업 목적으로 운행되는 첫 사례다. 현대차는 이를 계기로 친환경 모빌리티 분야 리더십을 강화하고 중남미 친환경 상용차 시장을 적극적으로 공략해나갈 계획이다.

현대차 관계자는 “엑시언트 수소전기트럭이 유럽, 북미에 이어 중남미까지 수소생태계에서의 영향력을 넓히게 되어 매우 기쁘다”며 “앞으로도 운송 밸류체인의 핵심 영역을 탈탄소화하고 지속 가능한 미래를 만들어가기 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.

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