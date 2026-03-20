中·英 외무장관 통화… “중동 분쟁, 각국 이익 해친다”

왕이 중국공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장이 19일 영국 외무장관과 전화 통화를 하고 중동 정세와 양국 관계에 대해 의견을 교환했다.

이날 중국 관영 신화통신에 따르면 왕 부장은 영국 측 요청에 따라 이베트 쿠퍼 영국 외무장관과 통화를 하고 “현재 중동 분쟁이 여전히 격화하고 전선도 확대되고 있다”고 우려했다. 그는 이어 “이 같은 상황은 지역 평화와 안정을 해칠 뿐 아니라 에너지, 금융, 무역 및 해운에 직접적 영향을 미쳐 각국의 공동 이익을 해치고 있다”며 “전쟁의 불길은 승자가 없으며, 휴전은 모두의 바람”이라고 강조했다.

왕이 중국 외교부장(오른쪽), 이베트 쿠퍼 영국 외무장관. 신화연합뉴스

왕 부장은 “각국은 즉시 군사 행동을 중단하고, 평등한 대화를 통해 분쟁을 해결해야 한다”며 중국과 영국이 유엔 안전보장이사회 상임이사국으로서 국제 평화와 안전을 유지할 책임이 있다고 언급했다. 그러면서 “소통을 강화하고 평화에 도움이 되는 일을 고수해 유엔 헌장의 목적과 원칙, 그리고 국제 관계의 기본 원칙을 함께 수호하고 국제 질서가 계속 훼손되거나 세계 평화의 기초가 침식되는 것을 방지해야 한다”고 덧붙였다.

쿠퍼 장관은 통화에서 현재 중동 정세에 대한 영국 측 입장을 설명하고, 갈수록 불안정해지는 국제 정세 속에서 중국과 긴밀히 소통하며 전쟁의 조기 종식, 외교 협상 재개, 장기적 해결 방안 모색을 추진하길 바란다고 밝혔다.

양측은 이날 중·영 관계에 대해서도 의견을 교환했으며 양국 지도자 간 공감대를 적극 이행하고 안정적 전면적 전략적 동반자 관계를 지속 추진해야 한다는데에도 의견을 같이했다고 통신은 전했다.

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