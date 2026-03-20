국립치의학연구원 부산 유치 열기 모은다

부산시는 21일부터 22일까지 양일간 해운대구 벡스코 제2전시장에서 ‘2026 부산 치의학 전시회(BDEX)’를 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 치의학 전시회와 국제학술대회가 동시에 열리는 국내 대표 치의학 행사로, 최신 디지털 치의학 기술 공유 및 기업 판로 개척을 위해 마련됐다. 특히 국립치의학연구원 부산 유치를 위한 심포지엄과 퍼포먼스를 동시에 개최해 국립치의학연구원 부산 유치 의지를 전국에 알리는 계기가 될 전망이다.

개막 당일 권등록 대한치의학회장이 ‘국립치의학연구원 설립의 당위성’을 주제로 심포지엄을 개최한다. 이를 통해 국립치의학연구원 설립의 당위성과 부산 유치에 대한 관심을 치의학계에 확산시키는 계기를 마련할 것으로 기대된다. 심포지엄에 이어 개막식에서는 전국 치의학계와 시민이 함께하는 유치 기원 퍼포먼스가 펼쳐진다.

박형준 시장은 “이번 BDEX는 치의학 산업의 최신 기술과 미래를 확인하는 자리이자 국립치의학연구원 부산 유치 필요성을 전국에 알리는 중요한 계기가 될 것”이라며 “산·학·연·의료계의 역량을 결집해 국립치의학연구원을 반드시 부산에 유치하고, 부산이 글로벌 디지털 치의학 거점도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 치의학 전시회와 국제학술대회는 부산의 대표적인 치의학 행사로 자리매김하고 있다. 먼저 치의학 전시회는 관련 기업 80여개 업체가 참여해 디지털 치과 진료 장비와 진료 시스템 등 최신 기술이 반영된 제품을 전시하고, 각종 홍보(프로모션)를 통해 기업 대 기업(B2B) 상담을 제공할 예정이다.

국제학술대회는 최신 치과 진료 기술과 보수 교육 등 28개의 다양한 학술프로그램이 진행되며, 대만과 인도 등 7개국 50여명의 해외 참가자가 참석해 세계적 기술 흐름(트렌드)을 공유하는 국제 학술 교류의 장을 연출할 예정이다.

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