하정우 빌딩 2채 매각 이유는 "다른 것에 관심 생겨"

배우 하정우가 건물을 매물로 내놓은 이유를 밝혔다.

19일 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 ‘20년 찐친 하정우가 삭발하고 최화정 누나에게 달려온 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

하정우. 유튜브 캡처

이날 최화정은 "건물 다 팔았다고 뉴스에 나왔더라"며 언급했고, 하정우는 "아니다. 그냥 내놓은 거다. 너무 많은 관심을 줘서 감사하다"고 했다.

그는 "드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법' 제작발표회에서 기자분이 공개 질문을 했다. '드라마 찍으면서 심경 변화가 있어서 건물을 내놨냐'고 하는데 제작발표회에서 이런 질문을 받는 건 아마 나 밖에 없을 거다"라고 했다.

하정우는 건물 매각 이유에 대해 "지난 잘못된 투자도 생각났다"며 "그리고 다른 것에 관심이 생겨서 넘어가려고 한다"고 설명했다.

이에 최화정은 "보통 이제 대한민국에서 건물주가 되면 자기의 모든 목표가 실현이 됐다고 생각을 한다. 그런데 막상 고충이 엄청 많다"고 말했고, 하정우는 "엄청 많다"고 동의했다.

부동산 업계에 따르면 하정우는 서울 종로구 관철동에 있는 빌딩과 송파구 방이동에 있는 빌딩 매각을 시도 중이다.

지하철 1호선 종각역 피아노거리 인근에 있는 관철동 빌딩은 95억원 가량에 매각을 논의 중인 거로 알려졌다. 방이동 빌딩은 약 170억원에 나와 있는 것으로 전해졌다.

<뉴시스>

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