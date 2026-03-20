'아리랑'으로 여는 'BTS 2.0'…"아티스트로서 한 단계 더 성장"

방탄소년단(빅히트뮤직 제공)

그룹 방탄소년단(BTS)이 '군백기'를 마치고 3년 9개월 만의 신보로 마침내 돌아오는 가운데, 남다른 감회를 전했다.

방탄소년단은 20일 오후 1시 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)을 발매한다. 2022년 6월 앤솔러지 앨범 '프루프'(Proof) 이후 3년 9개월 만이다. 방탄소년단의 정체성과 보편적인 감정을 담은 이번 앨범은 방시혁 의장이 총괄 프로듀싱을 맡았다.

신보에는 타이틀곡 '스윔'(SWIM)을 비롯해 총 14곡이 수록된다. 방탄소년단은 지난 여정에서 쌓은 진솔한 경험과 고민을 전곡에 담아 '지금의 방탄소년단'을 보여주며, 팀의 새로운 챕터 'BTS 2.0' 서막을 연다.

팬들과 만날 준비를 마친 방탄소년단은 이날 오전 하이브(352820) 레이블이자 소속사 빅히트 뮤직을 통해 일문일답을 전했다.

-각자가 생각하는 'BTS 2.0'은 어떤 의미인지.

▶(RM) 수없이 고민했지만 딱 하나로 정의하기는 어렵다. 다만 '균형'에 가깝다고 생각한다. 다시 일곱 명이 모였다는 것이 절반이고, 그다음은 어디론가 나아가며 변화해야 한다는 것이 절반이다. 쉽지 않지만 그만큼 행복하고 재미있다.

▶(진) 조금 더 어른스러워질 필요가 있다고 생각한다. 생각도 더 진지해지고 모든 면에서 더 성장해야 한다. 활동도 더 열심히 하고 싶다.

▶(슈가) '새로운 시작'이다.

▶(제이홉) 아티스트로서 한 단계 더 성장하는 의미라고 본다. 있는 그대로를 표현하면서 음악적 자유로움과 성숙한 모습을 보여주는 것이 '2.0'의 시작이라고 생각한다.

▶(지민) 특별히 거창한 의미를 붙이기보다는 표현 방식이 조금 달라질 수는 있어도 결국은 늘 그래왔던 것처럼 꾸준히 정진하고 성장하기 위해 노력하겠다는 마음이 크다.

▶(뷔) 성장이 포함된 이야기라고 생각한다. 모두 시간이 지나면서 자연스럽게 시작되는 새로움도 있지만 방탄소년단이 무대를 하면서 이때까지의 경험과 성장을 보여주는 계기라고도 생각된다.

▶(정국) 말 그대로 '새로운 것'이다. 무엇이든 새로운 방향을 의미한다. 나 역시 새로운 마음으로 시작하고 싶다.

-과거와 비교했을 때 변하지 않은 한 가지가 있다면.

▶(RM) 멤버들과 있을 때 스스로 가장 좋아하는 모습이 나온다. 어릴 때의 순수함이나 동심 같은 것들이다. 우리는 함께 있을 때가 진짜 재미있다는 이야기를 자주 한다. 이런 가족 같은 친구들을 만나기 쉽지 않다.

▶(진) 변했다기보다는 더 좋아진 점을 꼽자면 멤버들 사이가 더 가까워졌다. 함께 있을 때 자연스럽게 웃고 장난치는 분위기는 그대로다. 요즘도 맛집이 있으면 같이 밥을 먹으러 가곤 한다.

▶(슈가, 뷔) 무대를 향한 열정과 사랑하는 모습은 변하지 않을 것 같다.

▶(지민) 앞으로도 새로운 도전을 할 때마다 어려움은 있을 것이다. 그래서 무엇이 옳은지 계속 고민하며 선택해 나가야 한다. 그럼에도 '스윔'처럼 멈추지 않고 계속 헤엄쳐 나가겠다는 태도만큼은 변하지 않을 것이다.

▶(제이홉, 정국) 아미 분들에 대한 마음은 변함없다. 늘 감사하고 사랑한다.

-아미들에게 하고 싶은 말은.

▶(방탄소년단) 오랜 시간 기다려주신 아미 여러분께 진심으로 감사드린다. 저희도 많이 보고 싶었고 다시 일곱 명이 함께할 수 있다는 사실이 무엇보다 소중하다. 음악과 무대, 앞으로 이어질 월드투어와 그 밖의 다양한 활동으로 찾아뵙겠다. 편안하게 즐겨주시고 함께 즐길 준비되셨나요? 앨범 말고도 함께 즐길 수 있는 무대도 많이 준비했으니까 같이 즐겨봅시다. 정말 사랑합니다.

<뉴스1>

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