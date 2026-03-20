33kg 감량한 빅마마 이영현 “초등학생 한명 빠져나가”

송지효의 유튜브 채널 화면 캡처

그룹 빅마마 이영현이 33kg 감량 후 요요를 막기 위해 계속 다이어트를 하고 있다고 했다.

19일 송지효의 유튜브 채널에는 '이영현 ㄱ나니? 20년 만에 만난 친구와 추팔 토크..'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이영현은 15년만에 송지효를 만났다고 하며 "변함이 없다"고 했다.

그러면서 "나는 많이 달라졌다. 초등학생 한 명이 빠져나갔다"고 말했다. 이영현은 최근 몸무게를 33㎏ 감량했다고 말한 적이 있다.

송지효는 "너는 안 본 사이에 결혼도 하고 아이도 낳았더라"라고 했고 이영현은 "결혼도 안 하고 뭐 했어"라고 해 웃음을 자아냈다.

이영현은 송지효가 파스타를 만들어주자 "너무 맛있는 냄새가 난다. 공연을 앞두고 다이어트를 했는데 때려치웠다"고 말했다.

송지효는 "다이어트를 하면 체력이 떨어지니까 많이 먹어라"고 했다.

이영현은 '짜증나 죽겠다. 그 놈의 다이어트 때문에 노래가 안 되니까 너무 열받더라. 내가 살 빼서 배우 될 것도 아닌데. 다이어트 때려친지 이틀 됐다"고 말했다.

한편 이영현은 2003년 그룹 빅마마로 데뷔했으며 'Break Away(브레이크 어웨이)', '거부', '여자' 등 히트곡으로 사랑받았다. '체념', '체념 後(후)' 등 솔로곡으로도 인기를 끌며 실력파 보컬리스트로 자리매김했다. 이영현은 2013년 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.

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