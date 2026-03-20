보라색 '안식' 너머 '적(赤)'의 생명력…방탄 '아리랑'이 붉은 이유 [BTS 컴백]

글로벌 슈퍼그룹 '방탄소년단'(BTS)이 정규 5집 '아리랑'을 통해 키 컬러로 내세운 '붉은색'은 단순한 시각적 교체를 넘어, 팀의 서사적 변곡점을 상징하는 미학적 선언이다. 지난 10여 년간 '보라색'이 아티스트와 팬덤(ARMY) 사이의 배타적인 안식과 연대를 의미했다면, 2026년의 붉은색은 그 성역을 넘어 한국적 정서의 원형과 민중의 생명력이라는 거대한 바다로 나아가겠다는 의지의 표현이다.

방탄소년단 세종문화회관 래핑. 빅히트 뮤직 제공

◆억압에 대한 항거에서 '존재의 맥박'으로

방탄소년단의 역사에서 붉은색은 낯선 색이 아니다. 다만 그 온도가 달라졌을 뿐이다.

2014년 '레드 불릿(Red Bullet)' 투어 당시의 레드(Red)는 사회적 편견과 억압을 뚫고 나가는 '탄환'의 이미지였다. 기성세대에 대한 저항과 힙합 아이덴티티를 증명하기 위한 뜨겁고 거친 날것의 열정이었다.

2019년 '페르소나(Persona)'에서 보여준 분홍은 붉은색의 변주였다. 이는 타인에게 보여지는 외적 자아와 팬들을 향한 사랑을 화사하게 변주한, 일종의 세련된 열정에 가까웠다.

이번 '아리랑'의 붉은색은 오방색의 '적(赤)'이자, 역사 속에서 면면히 이어져 온 민중의 생명력을 상징한다. 이는 개인의 성장을 넘어 한국적 정서의 원형을 현대적으로 재해석하려는 면모를 드러낸다.

'아리랑'의 붉은색은 그래서 '정지된 위로'에서 '요동치는 삶'으로의 이행이다. 보라색이 서로를 지키겠다는 약속의 '명사'였다면, 붉은색은 삶의 파도 속에서도 멈추지 않고 헤엄치는(SWIM) 심장박동의 '동사'다.

타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 업비트한 얼터너티브 팝 장르를 택한 것 역시 이러한 맥락과 닿아 있다. RM이 작사에 참여해 녹여낸 '멈추지 않는 자세'는 붉은색이 가진 역동성과 결합해 아티스트가 도달한 철학적 깊이를 시각화한다.

최근 서울 시내 주요 랜드마크가 붉은색 조명으로 물드는 것을 두고 일각에서 제기된 정치적 해석은 예술의 '미학적 총체성'을 간과한 결과라는 지적이 지배적이다. 하이브와 서울시는 이번 협업이 철저히 앨범의 키 컬러에 맞춘 예술적 연출임을 분명히 했다.

결국 광화문 광장에서 펼쳐질 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'은 붉은색이라는 매개체를 통해 방탄소년단이 단순한 글로벌 팝스타를 넘어, 한국의 보편적 정서를 현대적 감각으로 길어 올리는 '문화적 상징'임을 입증하는 자리가 될 것으로 보인다.

방탄소년단은 20일 오후 1시 '아리랑'을 전 세계 동시 발매한다. 21일 오후 8시 광화문 광장에서 역사적인 컴백 라이브를 무료로 연다. 넷플릭스가 전 세계에 생중계한다.

<뉴시스>

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