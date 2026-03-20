트럼프, 호르무즈 기여 면전압박…다카이치는 일단 '외교적 지원'

도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 백악관에서 진행된 미일 정상회담에서 호르무즈 해협 방어를 위한 일본의 역할 확대를 요구했다.



다카이치 사나에 일본 총리는 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 규탄하고 미국에 대한 사실상의 지지 의사를 밝히면서도 해협 문제와 관련한 구체적 지원 방안에 대해선 언급을 아꼈다.

이날 회담은 호르무즈 해협 군함 파견을 요구받은 동맹국 정상 중 처음으로 트럼프 대통령을 대면하는 자리라는 점에서 다른 동맹국들의 관심도 집중됐다.



먼저 모두발언에 나선 다카이치 총리는 긴장이 고조되고 있는 중동 정세를 언급하며 트럼프 대통령을 향해 "당신만이 전 세계에 평화를 가져올 수 있다고 믿는다"며 지지의 뜻을 표했다.



이어 "이란의 핵무기 개발은 결코 용납돼선 안 된다"며 "일본은 이란이 인접 지역을 공격하고 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄한 행위를 강력히 규탄한다"고 말했다.



비공개 회담에서 구체적으로 어떤 내용이 논의됐는지는 아직 확인되지 않았지만, 적어도 공개석상에서는 호르무즈 해협에 대해 일본이 어떤 형태의 지원에 나설지에 대한 언급은 하지 않았다.



국제 분쟁을 해결하는 수단으로서 무력 사용을 포기한 일본의 '평화헌법' 체제하에서 일본 정부가 전투가 진행 중인 지역에 군함이나 자위대를 보내는 데 신중한 태도를 유지하고 있음을 보여주는 대목으로 해석된다.



일각에서는 다카이치 총리가 법적 허용선 안에서 이란전 종료 뒤 호르무즈 해협의 기뢰 제거 활동을 지원하거나 조사·연구 목적의 자위대 함정 파견 등을 제안할 수 있다는 관측이 나왔으나 공개 회담에서 그런 내용은 나오지 않았다.

다카이치 총리는 회담후 언론과 만난 자리에서 호르무즈 파병 요구와 관련, 트럼프 대통령에게 일본의 법률을 설명했다고 소개했다. 이는 결국 다카이치 총리가 파병에 대한 법률적 제약을 트럼프 대통령에게 언급했음을 시사한 것으로 풀이됐다.



대신 트럼프 대통령이 이란전 명분으로 내세운 '이란의 핵 보유 차단'에 동조하고 이란의 인접국 공격과 호르무즈 해협 봉쇄를 강하게 비판하면서 외교적으로 미국에 힘을 실어주는 데 무게를 둔 것으로 보인다.



아울러 트럼프 대통령만이 '세계 평화'를 가져올 수 있다고 치켜세운 것은 이란전을 둘러싸고 국내외 비판 여론에 직면한 트럼프 대통령의 체면을 세워주려는 의도도 깔린 것으로 볼 수 있다.



트럼프 대통령은 일본의 호르무즈 해협 통과 원유 의존도와 주일미군을 통한 미국의 안보 기여를 거론하며 "일본이 나서주길(step up) 기대한다"고 밝혔다.



트럼프 대통령은 "일본에는 4만5천명의 미군이 주둔하고 있고, 일본에 막대한 자금을 지원하고 있다"며 "그런 관계인 만큼 일본이 나서줄 것으로 기대하고, 그들이 나서더라도 놀랍지 않다"고 말했다.



또 "일본의 경우 석유의 90% 이상을 그 해협을 통해 들여온다고 들었으니, 그것이 나서야 할 큰 이유"라고 강조했다.



다만 군함 파견 같은 구체적인 지원 방식을 언급하지 않은 채 '나서야 한다'는 원론적 표현을 사용하며 수위를 조절하는 모습을 보였다.



트럼프 대통령은 '일본의 지원 수준에 만족하는가'라는 취재진 질문에 "우리는 일본으로부터 엄청난 지지를 받아왔다"며 "어제와 그제 우리에게 전달된 메시지를 보면 일본은 적극적으로 역할을 하려고 하고 있다. 나토(NATO·북대서양조약기구)와는 다르다"고 말했다.



이는 중동 사태 대응과 관련해 충분한 기여를 하지 않는다며 비판한 나토와 달리 일본은 미국의 요구에 호응할 여지가 있다는 기대감을 드러낸 발언으로 풀이된다. 동시에 일본의 기여를 끌어내려는 압박의 성격도 담긴 것으로도 보인다.



다카이치 총리가 이번 회담을 계기로 일본의 2차 대미 투자 프로젝트를 확정해 발표할지도 주목되는 부분이다.



앞서 블룸버그 통신은 이번 회담에서 400억 달러(약 60조원) 규모의 미국 소형 원자로 프로젝트 투자 합의가 발표될 것으로 보인다고 보도했다.



다카이치 총리는 회담에서 "글로벌 에너지 시장을 안정시키기 위한 구체적인 제안도 가져왔다"라고도 말했다.



일본으로서는 호르무즈 해협 문제와 관련한 직접적인 군사 기여에는 신중한 태도를 유지하되, 트럼프 대통령이 중시하는 투자·에너지 분야에서 구체적인 협력 방안을 제시함으로써 지지층에 홍보할 성과를 그에게 안겨주는 듯한 모습이었다.



이날 회담에는 미국 트럼프 행정부 2인자인 JD 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관 등 외교·안보 라인 핵심 인사들이 배석했다. 일본에서는 모테기 도시미쓰 외무상과 아카자와 료세이 경제산업상 등이 함께한 것으로 파악됐다.



일본 정부 소식통에 따르면 애초 미일 정상 간의 양자 오찬도 예정돼 있으나 추가 논의 시간을 확보하기 위해 오찬 일정이 취소된 것으로 전해졌다. 두 정상은 이날 만찬을 함께 할 예정이다.

<연합>

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