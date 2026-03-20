“월 650만원 현실이었다”…30대, 결국 국민평형 포기했다

19일 오후 서울 마포구의 한 신규 아파트 견본주택. 상담 테이블 위에는 평면도보다 먼저 ‘월 상환액 계산기’ 화면이 켜져 있었다. 전용 84㎡를 선택할 경우 매달 수백만원대 상환 부담이 발생할 수 있다는 설명이 이어지자 부부의 시선은 자연스럽게 더 작은 면적으로 옮겨갔다.

치솟는 분양가와 금리 부담 속에 2025년 수도권 청약 시장에서 전용 60㎡ 이하 소형 수요가 60~85㎡ 중형을 처음으로 앞질렀다. 게티이미지

최근 서울 핵심 분양 단지에서는 고분양가와 금리 부담이 맞물리며 실수요자의 주거 선택 기준이 빠르게 달라지는 흐름이 감지된다.

공간의 크기보다 가계 현금흐름 안정성을 우선 고려하는 분위기가 청약 시장에서도 나타나고 있다는 평가다. 다만 이러한 상환 부담 수준은 분양가와 금리, 개인 신용도 및 대출 구조에 따라 크게 달라질 수 있다.

부동산R114가 청약홈 공개 데이터를 기반으로 집계한 분석에 따르면 2025년 수도권 아파트 청약자 약 48만명 가운데 전용 60㎡ 이하 소형 청약 비중은 약 44.9% 수준으로 나타났다. 이는 60~85㎡ 중형과 유사하거나 일부 구간에서 근소하게 높은 흐름을 보인 것으로 해석된다. 청약홈 도입 이후 수도권 기준 소형 수요 비중 변화가 감지된 사례로 평가된다.

◆일부 고가 정비사업 단지서 ‘평단가 역전’ 제한적 흐름 나타나

마포구와 성동구 등 30대 실수요 선호 지역에서는 이러한 온도 차가 상대적으로 뚜렷하게 나타난다. 특정 정비사업 고가 단지 등 제한적 사례에서는 전용 84㎡ 분양가가 20억원에 근접한 수준까지 형성된 반면 전용 59㎡는 높은 경쟁률 속에 빠르게 계약이 마감되는 흐름이 관찰된다.

일부 핵심 입지 단지에서는 전용 59㎡의 3.3㎡당 분양가가 84㎡보다 높게 책정되는 제한적 ‘평단가 역전’ 사례도 나타난다. 이는 시장 전반 흐름이라기보다 입지와 상품 구조 특성에 따른 국지적 현상으로 해석된다.

발코니 확장비와 가전 옵션 비용 등을 더하면 초기 자금 부담 격차는 수억원 수준까지 벌어질 수 있어 실수요자의 체감 부담은 더욱 커진다.

◆월 상환액 격차가 만든 선택 변화

서울 민간 분양 단지를 가정해 전용 84㎡를 LTV 70%, 금리 연 4.0%, 30년 원리금 균등 조건으로 대출받을 경우 일부 시뮬레이션에서는 월 상환액이 600만원대 중후반까지 올라갈 수 있다는 분석도 나온다.

반면 분양가 약 15억원대 전용 59㎡는 월 상환 부담이 상대적으로 낮아지며 매달 100만~150만원 안팎의 현금흐름 차이가 발생하는 구조가 형성될 수 있다. 이는 단순 가정에 따른 수치지만 실수요자의 부담 체감을 가늠하게 하는 지표로 활용된다.

연간 기준으로 환산하면 약 1000만~1800만원 수준의 소비 여력 차이로 이어질 수 있어 주거 선택 전략에도 영향을 미치는 변수로 거론된다. 주거 기준이 ‘면적 경쟁’에서 ‘현금흐름 방어’ 중심으로 이동하는 흐름이 일부 시장에서 관찰되는 이유다.

◆1인가구 증가 속 소형 희소성 부각

국가데이터처 2023년 인구주택총조사 기준 국내 1인가구 비중은 35%대 중반 수준까지 상승하며 역대 최고 수준에 근접한 흐름을 보이고 있다.

반면 소형 아파트 공급 비중은 최근 수년간 20%대 초반 수준에 머무르면서 수급 불균형 가능성도 거론된다.

서울 민간 아파트 전용 84㎡ 분양가가 19억원 안팎에 이르는 사례가 등장하면서 예비 청약자들의 관심이 소형 면적으로 이동하는 흐름이 나타나고 있다. pixabay

최근 주거 구조 변화와 맞물려 소형 주택 선호 흐름이 구조적 요인과 연결된다는 해석도 나온다.

성동구의 한 공인중개사는 “과거에는 넓은 집을 선호하는 분위기가 강했지만 최근에는 대출 부담을 줄이고 남는 자금으로 삶의 질을 높이려는 실속형 수요가 빠르게 늘고 있다”며 “서울 핵심 입지 진입을 위한 현실적 징검다리 전략으로 소형 아파트를 선택하는 경우가 많다”고 말했다.

고분양가와 금리 부담이 이어지는 상황에서 공간보다 현금흐름을 중시하는 선택은 단기적 흐름이라기보다 주거 전략 변화 신호로 해석된다는 평가도 나온다. 다만 향후 금리 방향과 분양가 흐름에 따라 이러한 선택 기준은 다시 달라질 수 있다는 관측도 제기된다.

견본주택을 나서는 길, 부부의 손에는 넓은 평면도가 아닌 작은 거실이 그려진 안내서가 들려 있었다. 매달 수십만원에서 백만원대에 이르는 상환 부담 차이는 지금 30대에게 집의 크기보다 더 현실적인 판단 기준으로 자리 잡고 있는 모습이다.

내 소득으로 감당 가능한 ‘적정 평수’ 3가지 계산법 ① ‘DSR 40%’ 기준 점검 매달 갚는 원리금이 세전 월 소득의 40%를 넘지 않는 범위가 안정적이라는 평가가 많다. 예를 들어 부부 합산 월 소득이 1000만원이라면 원리금 부담은 400만원 이내가 적정선으로 거론된다. ② 초기 자금 총액 구조 확인 분양가 외에도 취득세, 발코니 확장비, 옵션 비용, 중도금 이자 등을 포함한 총부채 규모를 함께 고려해야 한다. 소형 평수는 이러한 부대 비용 측면에서도 상대적으로 부담을 줄일 수 있다. ③ ‘징검다리 자산’ 전략 활용 생애 첫 주택이라면 무리하게 대형 평형 진입을 시도하기보다 환금성이 높은 소형 주택을 활용해 자산 기반을 마련한 뒤 상급지나 더 넓은 면적으로 이동하는 단계적 전략도 대안으로 거론된다.

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