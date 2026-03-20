'가정폭력 이혼' 김미화 "괴로워 아찔한 생각도"

개그우먼 김미화가 과거 결혼생활의 아픔을 딛고 현재 남편과 이룬 단단한 가족애를 공개했다.

19일 방송된 MBN '특종세상'에 출연한 김미화는 20여 년 전 이혼 당시 겪었던 심적 고통을 회상했다.

김미화. MBN '특종세상' 제공

그는 과거 가정폭력 피해 등으로 힘들었던 시기를 떠올리며 "모든 게 괴로워 아찔한 생각이 들 정도였다"고 고백했다.

절망의 순간 김미화를 일으켜 세운 건 2007년 재혼한 윤승호 성균관대 교수였다.

윤 교수는 재혼 후 김미화의 자녀들을 친양자 입양해 자신의 성을 쓰게 했으며, 발달장애가 있는 아들을 비롯해 아이들을 친자식처럼 보살피며 깊은 부성애를 보여왔다.

김미화는 남편을 향해 "아이들이 떨고 있을 때 방향을 인도해 줄 수 있는 나침반 같은 존재"라며 신뢰를 전했다.

1983년 데뷔한 김미화는 '쓰리랑 부부'의 순악질여사 역으로 스타덤에 올랐다. 이후 '사미인곡' 과 '삼순이 부르스' 등에서 서민적인 이미지로 인기를 끌었다. SBS TV 시사토크쇼 '김미화의 U' 등을 진행하기도 했다.

<뉴시스>

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