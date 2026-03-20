[사사건건] 행인 있는데도…남양주 스토킹살해범 ‘잔혹범죄’ 정황 外

과거 교제했던 여성을 수차례 스토킹한 뒤 살해한 혐의를 받는 피의자 김훈(44)이 주변에 행인들이 있는데도 범행을 저지른 것으로 보이는 정황이 확인됐다. 범행을 목격한 행인들이 사건 발생 직후 경찰과 소방에 신고했지만, 피해자는 의식과 호흡, 맥박이 모두 없는 상태로 소방당국에 의해 발견됐다.

경기 남양주시에서 전자발찌를 착용한 채 스토킹하던 20대 여성을 흉기로 살해한 피의자의 신상정보가 지난 19일 공개됐다. 경기북부경찰청은 신상정보공개심의위원회 심의를 거쳐 이번 사건으로 구속된 피의자 김훈(44)의 이름과 나이, 운전면허증 사진을 공개했다. 경기북부경찰청 제공

◆행인 있는데도…남양주 스토킹살해범 ‘잔혹범죄’ 정황



19일 더불어민주당 위성곤 의원실이 소방청으로부터 받은 녹취록에 따르면 최초 신고는 14일 오전 8시58분 접수됐다. 신고자는 “하 빨리 와주세요”라며 “112 경찰”을 부르며 도움을 요청했다.

사건이 경기 남양주시 오남읍 한 노상에서 발생하면서 다수의 목격자가 있었던 것으로 파악됐다. 상황을 묻는 소방 관계자에게 신고자는 한 남성이 흉기로 범행을 저지른 장면을 묘사하며 목격했다는 취지로 설명했다. “저희한테 먼저 신고하신 거예요. 아니면 경찰에도 신고하신 거예요?”라는 119 상황실 측 질문에 이 신고자는 “다른 사람한테 경찰에 따로 신고하라고 했다”며 인근 저수지 이름을 말했다. 피해 여성 외에 신고자를 포함해 최소 2명 이상이 당시 현장에 있었다고 추정할 수 있는 대목이다.

소방 당국은 신고 전화 접수 55초만인 오전 8시59분 출동 지령을 발동했다. 행인들의 신고가 접수될 때 이미 피해자는 의식과 호흡 등을 잃은 상태였다. 119 상황실 측이 “의식 있어요. 없어요?”라고 묻자 신고자는 “의식 없어요. 없는 것 같아요. 지금”이라고 답했다. 신고가 접수된 이후 8분 만인 오전 9시7분 119구급대가 현장에 도착했으나 피해자는 숨을 거둔 후였다. 한편 경기북부경찰청은 이날 신상정보공개심의위원회 심의를 거쳐 김훈의 이름과 나이, 운전면허증 사진을 공개했다.

더불어민주당 장경태 의원이 19일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 성추행 의혹 사건과 관련 경찰 수사심의위원회(수사심의위) 출석을 마친 후 차량으로 이동하고 있다. 뉴시스

◆경찰 수사심의위 “장경태, 준강제추행 혐의 송치, 2차 가해 보완수사” 의견

서울경찰청 수사심의위원회가 더불어민주당 장경태 의원의 성추행 혐의가 인정된다고 판단하고 검찰 송치 의견을 냈다. 수사심의위는 19일 서울경찰청에서 장 의원의 준강제추행 혐의 피소 사건에 대한 수사심의위를 오후2시57분경부터 오후 7시 46분경까지 진행한 결과 준강제추행 혐의에 대해 ‘송치’ 의견을, 성폭력특례법(비밀준수), 이른바 2차 가해 혐의에 대해선 ‘보완수사 후 송치’ 의견을 냈다.

장 의원은 2024년 10월 서울 여의도의 한 식당에서 여성 보좌진 A씨를 성추행한 혐의, A씨의 신원을 노출하는 등 2차 가해를 한 혐의도 받는다. 장 의원은 사실을 부인하며 A씨 및 현장에 있던 A씨의 남자친구를 무고 혐의 등으로 맞고소했다.

이번 수사심의위 개최는 장 의원이 수사 절차와 송치 여부 결정의 적정성∙적법성 심의를 요청해 이뤄졌다. 장 의원 측은 특히 A씨와 동석자들에 대한 거짓말탐지기 조사 필요성 등을 심의해 보완수사 요구가 필요한지 판단해달라고 주장했다. A씨 측은 이에 대해 “수사기관 판단을 뒤흔들기 위한 시도”라며 “거짓말탐지기 조사를 강요하는 건 2차 가해 우려가 있다”고 비판했다.

장 의원은 이날 오후 2시39분경 수사심의위원회에 출석하면서 “(혐의가 사실이 아니라는 것을 증명하는) 충분한 자료와 증거를 확보했다. 성실히 설명하겠다”고 말했으나 결과는 달랐다.

서울 중랑경찰서는 19일 통신사기피해환급법·범죄수익은닉규제법·특별금융정보법 등을 위반한 혐의로 국내 보이스피싱 조직원과 자금세탁 조직원 19명을 검거했다고 밝혔다. 사진은 서울 중랑경찰서가 압수한 5억원 상당의 골드바(왼쪽)와 15억원 상당의 은구슬 210㎏. 중랑경찰서 제공

◆보이스피싱해서 번 돈 가상자산 바꾸고, ‘금 환치기’까지…명동 한복판 ‘돈 세탁소’, 경찰에 검거

19일 서울 중랑경찰서는 전기통신금융사기 피해 방지 특별법 위반, 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 자금세탁 조직 총책 등 19명(구속 4명)을 검거하고, 현금과 귀금속 등 60억원 상당의 범죄 수익을 압수했다고 밝혔다. 경찰에 따르면 보이스피싱 조직 총책은 해외로 도피해 추적 중이다. 이들 조직은 서울 중구 명동의 한 상업용 오피스텔에 사무실을 차리고 조직적으로 범죄수익 자금을 테더(USDT)로 즉시 환전하고, 해외 범죄조직 전자지갑으로 송금하는 방식으로 세탁을 진행한 혐의를 받는다.

경찰은 지난 1월14일 “내가 배달하는 물품이 마약으로 의심된다”는 신고를 받고 수사를 시작했다. 확인 결과 이는 보이스피싱 범행 1차 수거책이었다. 경찰은 그가 상위 전달책에게 넘기려던 1000만원을 확인했고, 당일 2∙3차 전달책까지 연달아 검거했다.

경찰은 이후 3차 전달책에게서 범죄수익금을 넘겨받은 환전책의 이동 경로를 추적, 서울 명동 소재 자금세탁 조직을 확인했다. 이후 약 50일간 잠복 수사 끝에 정황을 포착했고, 지난 11일 주거지와 거래소 등 4곳을 동시에 압수수색했다. 이들은 수사 결과 이들은 코인 환전 과정에서 상당한 수익을 챙기고, 이를 금으로 바꿔 해외로 수출하는 식으로 ‘환치기’ 수법도 사용했다. 경찰은 보이스피싱 총책 등 추가 검거를 진행하고, 자금세탁 조직 기록을 분석해 공범이나 추가 범죄수익 환수 등을 시도할 계획이다.

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