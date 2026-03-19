“정치 초짜의 실수”…김동연, 김어준 방송서 與 권리당원에 ‘구애’

“오늘의 제가 있기까지 함께했던 당과 당원 여러분께 제 마음을 받아달라는 호소의 말씀을 드립니다.”

재선에 도전하는 김동연 경기지사가 여당 후보 경선을 앞두고 다시 한 번 ‘반명(반이재명계) 굴레 벗기’에 나섰다. 지난 지방선거 이후 ‘친명(친이재명)계 인사 배제’ 논란과 관련해선 “정치 초짜여서 했던 실수”라며 거듭 사과했다.

김동연 경기지사. 달달캠프 제공

김 지사는 19일 유튜브 방송인 ‘김어준의 뉴스공장’에 출연해 “지난 지방선거 당선 직후 당원 동지분들과 함께 해야 했는데 (제가) 부족했다”며 이같이 말했다.

진행자인 김어준씨는 김 지사에게 “지사님 당선 이후 당선을 도왔던 이재명 사람들을 인사에서 배제했다고 알고 있다”면서 “이 대목을 제대로 짚고 넘어가야 (투표권이 있는) 여당 권리당원들이 마음을 열어 투표할 것”이라며 해명을 요구했다. 그는 지지율 정체 현상을 지적하기도 했다.

이에 김 지사는 ‘성찰’이란 단어를 반복하며 “같이했던 당원 동지 여러분들에게 조금 더 함께 한 팀으로 했었어야 하는데, 부족함이 있었다”고 고백했다. 또 “지금은 진심으로 성찰하고 많이 바뀌고 있다”고 말했다.

이어 “지난해 대선 경선 이후 이재명 당시 후보를 위해 뛰었고, 올해도 부동산 문제나 성장 문제에 있어 (도지사로서) 열심히 뒷받침하고 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

그러면서 “민주당에서 추구하는 가치를 정책으로 확장하고, 당원 동지 의식이나 스킨십에서도 더욱 노력하겠다”며 “이재명 정부 성공을 적극적으로 뒷받침하고, 성공한 정부를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 약속했다.

김 지사는 자신의 비교 우위에 대해선 ‘일잘러(일 잘하는 사람) 도지사’라고 어필했다. 전·현직 국회의원 출신인 다른 4명의 예비후보에 대해선 “여의도 정치와 도지사의 역할은 다르다”며 선을 그었다.

그는 “경기도는 일하는 자리”라며 “수많은 현안을 정치하시는 분들이 이해하긴 쉽지 않을 것이다. 교통망, 주거 등 문제가 산적해 있기에 해결 능력이 있는 사람이 필요하다”고 강조했다.

그러면서 자신을 ‘현금자산’으로, 추미애 의원과 한준호 의원은 각각 개혁자산, 미래자산이라고 설명했다.

김 지사는 자신의 재임 기간 성과로 100조원 투자 유치, 용인 반도체클러스터 전력망 지하화, 지하철 5호선 김포 연장 등의 성과를 꼽았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지