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낮밤 길이 같은 '춘분'…맑고 일교차 '15∼20도'로 커

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아침 -4∼6도, 내륙은 영하…한낮 기온 11∼17도

낮과 밤 길이가 같은 춘분(春分)인 20일 전국이 맑고 내륙을 중심으로 일교차가 크겠다.

20일 아침 최저기온은 -4∼6도일 것으로 예상된다.

절기상 춘분을 하루 앞둔 19일 경기도 용인시 에버랜드 워킹 사파리를 찾은 시민들이 기린을 바라보고 있다. 연합뉴스
절기상 춘분을 하루 앞둔 19일 경기도 용인시 에버랜드 워킹 사파리를 찾은 시민들이 기린을 바라보고 있다. 연합뉴스

내륙은 아침 기온이 영하로 떨어지겠고, 이에 서리가 내리면서 냉해가 발생할 수 있으니 대비해야 한다.

전국적으로 낮 최고기온은 11∼17도일 것으로 예상된다.

내륙을 중심으로 아침에 영하권에 들었던 지역은 일교차가 15∼20도에 달할 것으로 보인다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 2도와 14도, 인천 4도와 11도, 대전 -1도와 15도, 광주 2도와 16도, 대구 2도와 17도, 울산 4도와 16도, 부산 6도와 16도다.

기온이 평년기온과 비슷하거나 그보다 약간 높은 가운데 하늘에 구름이 없이 맑아 낮과 밤 기온 차가 큰 날씨는 주말에도 이어질 전망이다.

강원동해안·산지와 경북북부동해안에 20일 오후까지 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎의 강풍이 이어지겠다.

동해안에는 21일까지 너울이 유입되겠다.

높은 물결이 해안으로 강하게 밀려오고 때론 갯바위·방파제·해안도로를 넘어 들이치겠으니 사고가 나지 않도록 주의해야 한다.

동해중부먼바다에 20일 오전, 동해남부북쪽바깥먼바다에 오후부터 바람이 시속 25∼60㎞(7∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.0∼3.5ｍ 높이로 높게 일겠다. 이 해상에는 풍랑특보가 내려질 수 있다.

<연합>


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