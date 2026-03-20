방한 리사 수, 하정우 수석 만나 ‘AI 협력’ 논의

방한 중인 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 하정우 청와대 인공지능(AI)미래기획수석과 만나 글로벌 AI 생태계를 구축하기 위한 협력 방안을 논의했다. 수 CEO는 국내 AI를 선도하는 기업들을 차례로 만나 공급망 확대에도 힘을 쏟았다.



19일 국가AI전략위원회에 따르면 하 수석과 임문영 국가AI전략위원회 부위원장은 서울 종로구 국가과학기술자문회의 사무실에서 수 CEO를 만나 한국의 ‘AI 3강’ 도약 전략과 민관 협력 강화 방안에 대해 논의했다.

리사 수 AMD 최고경영자와 임문영 국가AI전략위원회 부위원장, 하정우 AI미래기획수석(왼쪽부터 시계 반대 방향)이 서울 종로구 국가과학기술자문회의 사무실에서 인공지능(AI) 관련 협력 방안을 논의하고 있다. 국가AI전략위원회 제공

이 자리에서 하 수석은 그래픽처리장치(GPU) 클러스터 등 대규모 연산 인프라와 데이터, 통신망을 AI 인프라로 구축하는 ‘AI 고속도로’ 정책을 소개하고, 수 CEO는 국내 AI 기업과의 협력 성과를 설명했다고 한다. 양측은 글로벌 AI 경쟁력 확보와 지역 산업의 AI 전환(AX)에 대해서도 의견을 나눴다.



전날 이재용 삼성전자 회장, 최수연 네이버 대표와 만난 수 CEO는 이날도 AI 산업 주요 인사들과 잇따라 만났다. 서초구 삼성전자 서초사옥에선 노태문 삼성전자 대표이사 겸 디바이스경험(DX)부문장, 김정현 삼성전자 모바일경험(MX)사업부 부사장 등과 회동했다. 양사는 PC와 태블릿 등 AI 모바일 생태계 협력 확대 방안을 논의한 것으로 관측된다. AMD는 삼성전자와 20년 가까이 반도체 기술 분야에서 협력해 왔는데, 스마트폰과 모바일 제품을 맡는 DX부문 내 MX사업부로 협력 범위를 넓힐지 주목된다.



이 회동에 앞서 수 CEO는 AI 스타트업 업스테이지 주요 경영진과 만나 AI 인프라 협력 강화를 약속했다. AMD는 지난해 아마존웹서비스(AWS) 등과 업스테이지의 620억원 규모 ‘시리즈B’ 투자에 참여한 바 있다. 업스테이지는 단계별 일정에 따라 AMD 인스팅트 MI355 GPU를 도입하고, 이를 거대언어모델(LLM) ‘솔라’와 문서처리 AI 솔루션 개발에 활용하기로 했다.

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