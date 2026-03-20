[경제 단신] 지크, 엔진오일 브랜드 28년 연속 1위 외

지크, 엔진오일 브랜드 28년 연속 1위

SK엔무브의 윤활유 브랜드 지크(ZIC·사진)가 ‘2026 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’ 엔진오일 부문에서 1위를 달성했다. K-BPI는 한국능률협회컨설팅이 주관해 매년 국내 산업별 제품과 서비스 브랜드의 경쟁력을 평가하는 제도다. 1999년부터 28년 연속 1위를 차지한 지크는, 이번 수상을 계기로 각 산업을 대표하는 브랜드인 ‘골든 브랜드’에 선정됐다. 1995년부터 판매된 국내 최초의 윤활유 지크는 전 세계 60여개국으로 수출되고 있다. 남재인 SK엔무브 그린성장본부장은 “차별화한 제품과 고객친화적인 서비스를 토대로 국내외 시장에서 존재감과 경쟁력을 지속 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.



SK텔레콤·에릭슨 6G 협력 강화 MOU

SK텔레콤이 에릭슨과 인공지능(AI) 기반 모바일 네트워크 기술 협력을 강화하기 위한 업무협약(MOU·사진)을 체결했다고 19일 밝혔다. 이번 협력은 6G 시대를 맞아 차세대 네트워크 기술에 대한 공동 연구와 검증에 초점을 맞췄다. AI 기반 무선 접속망(AI-RAN)과 5G 고도화, 개방·자율 네트워크, 보안, 6G 표준화 등 영역을 포괄한다. AI-RAN 분야에서는 네트워크가 채널 환경을 스스로 학습·예측하고 운영을 최적화해 성능과 보안, 에너지 효율을 높이는 기술 개발을 추진한다. 개방·자율 네트워크 분야에서는 여러 제조사의 장비가 함께 운영되는 멀티 벤더 환경에서도 운영 효율을 높일 수 있도록 자동화 연구를 진행한다.



네이버, 6·3 지선 관련기사 댓글 제한



네이버가 6·3 지방선거 기간 정치·선거분야 기사 댓글을 제한하고, 악성 댓글을 탐지하는 클린봇 기능을 강화한다. 19일 지방선거 모음 기사를 선보인 뒤 6월3일까지 정치와 선거 기사 본문 하단에 댓글 기능을 막는다. 전체 댓글 모음에선 공감순을 없애고 최신순 정렬만 제공한다. 댓글 개수는 기존처럼 본인 확인을 거친 후 최대 3개까지 작성할 수 있다. 다음 달부터는 클린봇 기능도 강화한다. 클린봇 차단 댓글 비중이 높은 기사에 자동으로 댓글을 닫는 기능을 도입하기로 했다. 정치·선거 외 모든 뉴스에 도입하는 방안도 검토 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지