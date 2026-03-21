[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 21일 (토요일) 66년생, 이성 만날 수 있지만 조심하라

96년생 오늘은 실리를 추구하는 것이 좋다. 84년생 오해는 바로바로 푸는 것이 좋다. 72년생 외적인 문제 때문에 어려움이 따른다. 60년생 자존심의 상처는 원망으로 발전한다. 48년생 그대로 보여주는 모습이 보기도 좋다. 36년생 가족에게 권위만 내세우면 구설이 분분하다.

97년생 오늘은 김씨 안씨 유씨에 금전이 풀린다. 85년생 마음먹은 대로 일이 착착 풀린다. 73년생 집착이 성취도가 높지만 효율성이 떨어진다. 61년생 처음 시작하는 마음으로 최선을 다하자. 49년생 자존심 때문에 손해보는 경우가 부지기수다. 37년생 오늘은 생소한 장소에 주의하라.

98년생 하나를 또 얻으려는 욕망은 과한 느낌이다. 86년생 남의 말에 너무 신경쓰지 마라. 74년생 어수선한 분위기에 어울리면 약속을 잊는다. 62년생 자신에 대한 회의감에 빠질 수 있는 시기다. 50년생 확인되지 않은 것을 잡으려는 것은 위험하다. 38년생 곪은 것은 겉으로 드러내는 것이 바람직하다.

99년생 몸과 마음이 하나로 적은 일도 최선을 다하자. 87년생 상대방에게 상처를 주지 말아야 한다. 75년생 기초공사가 튼튼하면 모든 것이 순조롭다. 63년생 거슬리는 부분이 있다면 단번에 제거하라. 51년생 가까운 사람과 함께 하는 일은 불리하다. 39년생 공과 사를 정확하게 구분해야 할 때이다.

00년생 매사 신중을 기해야 뒤탈이 없다. 88년생 오랜 바람이 드디어 이루어진다. 76년생 성실하게 대하면 댓가를 얻을 수 있다. 64년생 주변여건이 성숙되지 않았다면 자제하라. 52년생 인간관계 확고하면 쉽게 쓰러지지 않는다. 40년생 금기시하는 사안을 행하면 구설에 오른다. 28년생 좋은 운이 도래하니 건강이 양호해 진다.

01년생 기분 좋게 인정하는 넓은 아량이 필요함. 89년생 어려운 때를 지혜롭게 넘겨야 한다. 77년생 해결책이 있지만 과정이 어려울 듯하다. 65년생 금전문제는 동북방으로 진출하세요. 53년생 누군가를 이용하려는 마음의 위험하다. 41년생 금전문제 부동산문제가 풀리는 운이다. 29년생 성실한 태도로 일관하면 불리함을 극복한다.

02년생 한번 겪어 본 일 두 번이라고 못할쏘냐. 90년생 오늘은 이성을 접하는 좋은 운이다. 78년생 직장인은 실적이 없어 심란하지만 때가온다. 66년생 이성의 만날 수 있는 일진인데 조금 조심하라. 54년생 이직을 생각하는데 그러나 이동은 이롭지 않다. 42년생 한번 내비친 의사를 다시 번복하지 마라. 30년생 승자의 기쁨보다는 패자의 슬픔이 더 크다.

03년생 걱정은 붙들어 맬 것. 91년생 가족과 함께하는 시간을 가져라. 79년생 금전융통은 이씨 조씨 차씨에 부탁하세요. 67년생 자신의 가치관만 가지고 평가하지 마라. 55년생 많다고 좋은 것도 아니다. 43년생 상대적인 빈곤은 누구나 느낄 수 있다. 31년생 심한 행동은 건강에 해로다.

04년생 심적인 동요를 잘 다스릴 것. 92년생 신상에 적지 않은 변동과 변화가 있다. 80년생 아파트 빌라 주택매매는 동부방으로 추진하세요. 68년생 상대와 터놓기 위해서는 안도감 심어주어라. 56년생 약속은 지켜야 인품이 손상되지 않는다. 44년생 불투명한 일은 정리하고 나은 일에 나서라. 32년생 밝은 곳이나 사람이 많은 곳에 있어야 좋다.

05년생 당면한 과제를 의외로 쉽게 이루어내는 길 운이다. 93년생 매사 긍정적으로 생각해야 한다. 81년생 최선을 다한 자는 결과를 그대로 인정한다. 69년생 금전문제나 부동산문제가 풀리는 운이다. 57년생 즐기는 문화에 익숙하지 않으면 거북하다. 45년생 자신의 권위를 내세우면 구설이 분분하다. 33년생 꼬였던 일이 해결되겠구나.

06년생 잘 맞지 않는 사람과의 거래는 하지 않는 것이 좋다. 94년생 급격한 변화는 피하는 것이 좋다. 82년생 집안이 우울하면 의욕이 감퇴된다. 70년생 신용을 회복하는 데에 초점을 맞춰야 한다. 58년생 소극적인 대응으로 오해를 받을 수 있다. 46년생 부동산문제 부채문제가 해결되는 운이다. 34년생 과제가 힘겨우면 불안감에 젖다가 포기할 수 있다.

95년생 망설이지 말고 자신 있게 진행하라. 83년생 인연이란 강물이 흐르는 것과 같다. 71년생 빠른 변화에 능동적으로 대처하라. 59년생 공적인 자리에 개인적인 이야기는 삼가라. 47년생 불성실한 사람은 과감하게 정리하라. 35년생 세 살 버릇 여든까지 가니 나쁜 습관은 버리자.

백운철학원

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