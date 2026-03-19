신동빈 회장, 스키·스노보드 대표팀에 ‘보너스’

롯데그룹이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 한국 설상 종목 최초로 금메달을 목에 건 최가온 선수 등 선수단과 지도자에게 신동빈 롯데그룹 회장의 사재를 합쳐 총 10억6500만원의 포상금과 격려금을 지급했다.

신동빈 롯데그룹 회장(왼쪽부터)과 최가온, 유승은, 김상겸 선수가 19일 2026 동계올림픽 대한민국 스키·스노보드 국가대표단 격려 행사에서 기념촬영을 하고 있다. 롯데 제공

대한스키·스노보드협회 회장사인 롯데그룹은 19일 서울 송파구에 위치한 시그니엘 서울에서 스키·스노보드 국가대표 격려 행사를 개최하고 선수단과 지도자에게 포상금 8억6000만원과 신 회장 격려금 2억500만원을 전달했다.

신 회장은 스노보드 여자 하프파이프에서 극적인 역전 드라마를 쓰며 금메달을 획득한 최 선수에게 포상금(3억원)과 별도로 1억원의 개인 격려금을 건넸다. 4번째 도전 끝에 스노보드 남자 평행대회전 은메달을 획득한 김상겸 선수와 스노보드 여자 빅에어 동메달을 딴 유승은 선수도 각각 포상금 2억원과 1억원 외에 신 회장으로부터 7000만원과 3500만원의 격려금을 받았다.

행사에는 신 회장과 최휘영 문화체육관광부 장관, 김교흥 국회 문화체육관광위원회 위원장, 임오경 더불어민주당 의원, 유승민 대한체육회장, 올림픽 메달리스트 등이 참석했다.

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