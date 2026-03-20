‘K컬처’ 주식부자 1위는 하이브 방시혁

‘방탄소년단(BTS) 아버지’로 불리는 방시혁 하이브 의장이 국내 문화·콘텐츠 업계 주식 부자 1위로 나타났다.



19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면 17일 기준 K컬처 관련 주식 종목 중 주식 평가액이 100억원 이상인 개인 주주는 총 27명이다.



이들의 합산 주식 평가액은 6조1270억원으로 1월 초 5조9994억원 대비 1276억원(2.1%) 증가했다.



이 중 방 의장의 주식 재산은 4조8002억원으로 집계돼 독보적 1위를 기록했다. 하이브 주식 1315만1394주를 보유한 그의 주식 가치는 최근 80여일 사이 2498억원(5.5%) 늘었다.



21일 광화문에서 개최되는 BTS 콘서트가 임박하며 주가에 긍정적인 영향을 줬기 때문으로 풀이된다.



2위는 박진영 JYP엔터테인먼트 대중문화교류위원회 공동위원장이 차지했다. 그의 주식 평가액은 3627억원으로 집계됐다. 양현석 YG엔터테인먼트 최대 주주는 2250억원으로 3위에 이름을 올렸다.

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