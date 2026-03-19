"올해 파운드리 매출 300조원대"…삼성·TSMC 가격 인상 가능성

글로벌 빅테크와 AI 스타트업의 자체 AI 칩 개발 확대로 올해 파운드리 매출 규모가 300조원을 넘을 수 있다는 관측이 나왔다.



19일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 북미 클라우드 서비스 기업(CSP)과 AI 스타트업들이 AI에 투자를 지속하면서 올해 AI 프로세서와 이를 지원하는 집적회로(IC) 수요가 강세를 이어갈 전망이다.

이에 따라 글로벌 파운드리 매출은 전년 대비 24.8% 증가한 약 2천188억달러(약 328조원)에 이를 것으로 예상된다.

서울 서초구 삼성전자 사옥. 연합뉴스

이 가운데 업계 1위인 대만 TSMC는 32%가량의 성장률을 기록할 것으로 트렌드포스는 내다봤다.



트렌드포스는 "첨단 공정 수요는 엔비디아와 AMD 같은 기업들의 AI 그래픽처리장치(GPU)가 이끌 것"이라며 "구글, 아마존웹서비스(AWS), 메타 등 북미 CSP들과 오픈AI, 그록(Groq) 같은 AI 스타트업들도 자체 AI 칩 개발에 속도를 내고 있다"고 설명했다.



이어 "이들 상당수는 올해 양산에 들어가 출하를 시작할 것으로 예상되며, 이는 4·5나노 및 그 이하 첨단 공정의 핵심 수요 동력으로 작용할 것"이라고 분석했다.



특히 트렌드포스는 TSMC의 4·5나노 이하 공정 생산능력이 올해 말까지 완전 가동 상태를 유지할 것으로 봤다.



삼성 파운드리 역시 4·5나노급 공정 주문이 눈에 띄게 증가한 것으로 나타났다.

트렌드포스 제공

첨단 공정 중심의 가격 인상 흐름이 이어질 가능성도 점쳐진다.



트렌드포스는 "올해 TSMC는 4·5나노 이하 전 공정의 파운드리 가격을 인상했고, 주문 가시성이 내년까지 이어지고 있어 추가 가격 인상 가능성도 있다"며 "삼성 또한 지난해 4분기 고객사들에 4·5나노 파운드리 서비스 가격 인상 방침을 알렸다"고 밝혔다.

<연합>

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