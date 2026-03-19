동국제약, ‘잇몸의 날’ 행사 개최…“잇몸 관리로 소화기암 예방”

동국제약은 대한치주과학회와 ‘제18회 잇몸의 날’ 행사를 진행했다고 18일 밝혔다.

행사는 한국프레스센터에서 ‘철저한 잇몸 관리, 소화기암 위험을 줄입니다’를 주제로 열렸다.

이날 발표에서 중앙대학교 의과대학 소화기내과 박재용 교수는 잇몸병을 포함한불량한 잇몸 건강 상태와 식도암 간 연관성을 설명했다.

조선대학교 치과대학 구강생화학교실 국중기 교수는 잇몸병 세균이 대장암 발생초기 및 진행에 영향을 미친다는 연구 결과를 발표했다. 단국대학교 치과대학 치주과학교실 이성조 교수는 암 환자의 올바른 잇몸 건강 관리법을 소개했다.

아울러 대한치주과학회 설양조 회장과 임원진은 하루 3번 이상 칫솔질, 일 년에 2번 이상 스케일링, 사이사이 치간칫솔 사용 등 ‘잇몸도 소화기 건강도 3.2.4 수칙’을 제안했다.

동국제약 송준호 대표이사는 “잇몸약 인사돌 브랜드를 보유한 제약 기업으로서 앞으로도 국민의 잇몸 건강을 위한 다양한 사회공헌 활동을 적극적으로 펼치겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지