‘왕사남’ 발자취 따라…소진공, 전통시장 투어 특별코스 운영

소상공인시장진흥공단은 영화 ‘왕과 사는 남자’의 흥행에 힘입어 역사 콘텐츠와 지역 전통시장을 결합한 ‘왕과 함께한 사람들x전통시장 연계 대구시티투어 특별코스’를 운영한다고 19일 밝혔다. 이번 투어는 오는 23일부터 4월28일까지 총 8차례에 걸쳐 진행한다.

이번 특별 코스는 소진공 대구경북지역본부 김남우 과장의 기획에서 비롯됐다. 단순한 유적지 탐방에서 벗어나 전통시장 관광해설사의 전문적인 스토리텔링을 더함으로써 전통시장의 브랜드 가치를 제고하고, 관광객의 자연스러운 유입을 통해 지역 상권 활성화를 도모한다는 취지다.

참가자들은 조선 단종의 복위를 위해 헌신한 사육신의 충절이 깃든 ‘육신사’를 시작으로 낙동강의 풍광을 담은 ‘하목정’을 관람한다.

이어 ‘군위전통시장’을 방문한다. 특히 시장 활기를 체감할 수 있도록 장날(3·8일)에 맞춰 일정을 구성했다. 참가자들에게는 시장 내 점심 식대를 지원해 실질적인 소상공인 매출 증대로 이어지도록 한다.

오후에는 단종의 마지막을 지킨 ‘엄흥도의 묘소’와 그 후손들의 집성촌인 ‘망월정’을 방문하며 영화 속 역사의 흔적을 되짚는 일정으로 마무리된다.

김현석 소진공 대구경북지역본부장은 “역사적 인물의 발자취를 따라가는 여정 속에 전통시장을 배치해 외지 관광객 유입과 지역 경제 활성화라는 두 마리 토끼를 잡고자 한다”며 “앞으로도 전통시장만의 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 관광 생태계를 조성해 나가겠다”고 말했다.

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