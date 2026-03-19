음주운전 4회 임성근, 짜글이집 근황 "인테리어 시작"

음주운전 전과가 드러나 방송 활동을 중단한 임성근 셰프가 식당 개업 근황을 밝혔다.

임성근은 19일 소셜미디어를 통해 "짜글이집 오픈 소식을 궁금해하시는 분들이 많아 근황을 전한다"는 글과 함께 사진을 올렸다.

유튜브 채널 '임성근 임짱TV' 화면 캡처

그는 "어제 건물 사용 승인이 완료돼 인테리어를 시작하게 됐다"며 "오픈이 많이 늦어진 점 송구스럽게 생각하며, 늦어진 만큼 더 열심히 준비해 빠른 시일 내에 좋은 음식과 최선의 서비스로 인사드리겠다"고 했다.

사진에는 경기 파주시에 위치한 식당 외관 모습이 담겼다. 또한 인테리어 진행 과정 공유와 함께 홀·주방 인력 모집한다고 전했다.

임성근은 2015년 올리브 '한식대첩3' 우승으로 얼굴을 알렸다. 그러다 올해 초 넷플릭스 오리지널 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2' 톱 7에 진출하며 인기 셰프가 됐다.

그러나 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 음주운전으로 세 차례 처벌 받은 사실이 있음을 밝히면서 도마에 올랐다.

또한 과거 음주 운전 4회, 무면허 운전 1회, 쌍방 폭행 등 전과 6범이라는 사실이 드러나면서 방송 활동을 중단했다.

그는 최근 유튜브와 SNS를 중심으로 활동을 재개했다.

<뉴시스>

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