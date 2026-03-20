“아미의 배려가 공연 완성”…BTS, 광화문 공연 ‘안전’ 강조

글로벌 슈퍼 그룹 방탄소년단(BTS)이 서울 광화문 광장 컴백 공연을 이틀 앞두고 설렌다는 소감을 밝혔다.

그룹 방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

19일 오후 리더 RM은 팬 플랫폼 위버스를 통해 “여러분을 만날 생각에 저희도 많이 설렌다”며 “많은 분이 모이는 자리인 만큼 모두가 안전하고 즐겁게 공연을 즐길 수 있도록 부탁드린다”고 적었다.

그러면서 “당일 현장 당일 현장 스태프분들과 안전요원의 안내를 꼭 따라주시고, 질서 있는 모습을 보여주시길 기대한다”며 “‘'아미’(ARMY·팬덤명) 여러분 한 분 한 분이 만들어 주는 질서와 배려가 있어야 더 멋진 공연이 완성된다고 생각한다”고 강조했다.

BTS는 오는 20일 오후 1시 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)을 발표하고 그다음 날인 21일 오후 8시 서울 종로구 광화문 광장에서 무료 컴백 공연을 개최한다. 이날 최대 26만명의 인파가 운집될 것으로 예상된다.

이에 경찰 및 소방 당국 등은 안전 대책에 총력을 기울이고 있다. 경찰은 인파 안전관리, 테러 대응을 위해 6700여명의 경찰관이 동원할 방침이다. 소방 당국 역시 구조대원 등 인력 800여명과 구급차 등 장비 100여대도 배치할 예정이다.

RM은 이날 “특히 안전을 위해 힘써주시는 경찰관분들, 또 소방 및 정부와 지자체를 비롯한 모든 분께도 정말 감사하다고 말씀드린다”고 강조했다.

맏형 진 역시 “많은 분이 도와주시고 응원해주셔서 광화문에서 컴백쇼를 진행하게 됐다”며 “의미 있는 곳에서 오랜만에 다 같이 인사드릴 수 있어서 영광스럽고, 도움 주신 분들과 이해해주신 모든 분께 너무 감사드린다”라고 작성했다.

이어 그는 “저희도 최선을 다해 좋은 무대를 보일 수 있도록 노력하겠다”며 “현장에서 보시는 분들은 안전에 꼭 유의해주시길 부탁드린다”고 당부했다.

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