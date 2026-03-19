케이엘큐브, ‘Japan IT Week Tokyo’ 참가… AI 수어 기반 디지털 접근성 기술 글로벌 시장 확대

AI 수어 전문기업 케이엘큐브(KLcube)가 일본 최대 규모의 IT 전시회인 ‘Japan IT Week Tokyo(Spring)’에 참가해 인공지능 기반 수어 서비스와 디지털 접근성 기술을 선보이며 글로벌 시장 공략에 나선다고 전했다.

케이엘큐브는 오는 4월 8일부터 10일까지 일본 도쿄 빅사이트(Tokyo Big Sight)에서 개최되는 Japan IT Week Tokyo(Spring)에 참가해 자사의 AI 수어 아바타 플랫폼을 기반으로 한 다양한 디지털 접근성 솔루션을 글로벌 시장에 소개할 예정이라고 밝혔다.

Japan IT Week는 일본을 대표하는 IT 전문 전시회로 인공지능(AI), 클라우드, SaaS, 보안, 데이터, 소프트웨어 개발 등 다양한 IT 산업 분야의 최신 기술과 솔루션이 소개되는 행사다. 매년 글로벌 IT 기업과 공공기관, 금융기관, 시스템 통합(SI) 기업, 스타트업 등이 참가하며 일본 및 아시아 시장 진출을 위한 대표적인 비즈니스 플랫폼으로 평가받고 있다.

케이엘큐브는 이번 전시에서 자사의 핵심 기술인 AI 수어 아바타 플랫폼 ‘핸드사인버스(HandSignVerse)’를 중심으로 공공 서비스와 디지털 서비스 환경에서 활용 가능한 수어 기반 정보 제공 기술을 선보인다.

핸드사인버스는 음성 또는 텍스트 정보를 인공지능이 분석해 수어 문장 구조에 맞게 자동 변환하고 이를 자연스러운 수어 아바타 영상으로 생성하는 기술이다. 기존 자막 중심 정보 제공 방식과 달리 수어 문법과 비언어적 표현 요소를 반영해 농인이 보다 직관적으로 정보를 이해할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

청각장애인의 경우 문자 기반 정보 전달 방식만으로는 내용을 완전히 이해하기 어려운 경우가 많다. 수어는 독립된 언어 체계를 가지고 있기 때문에 단순 번역 자막만으로는 충분한 정보 전달이 어려울 수 있다. 케이엘큐브의 AI 수어 기술은 이러한 문제를 해결하기 위해 인공지능 기반 언어 변환 기술과 아바타 기반 영상 생성 기술을 결합해 개발됐다.

이번 전시 부스에서는 AI 수어 기반 키오스크 안내 서비스와 웹 기반 수어 안내 서비스 등 실제 서비스 환경에서 활용 가능한 다양한 적용 사례가 시연될 예정이다. 방문객은 음성 또는 텍스트 정보를 입력하면 인공지능이 이를 자동으로 분석해 수어 영상으로 생성하는 과정을 직접 체험할 수 있다.

특히 공공기관 안내 시스템, 무인 키오스크, 웹 기반 정보 서비스 등 다양한 디지털 환경에서 수어 기반 정보 제공이 가능한 점을 강조할 계획이다. 최근 공공 서비스의 디지털 전환이 빠르게 진행되면서 디지털 정보 접근성 문제가 중요한 사회적 과제로 떠오르고 있는 만큼 관련 기술에 대한 관심도 높아지고 있다.

일본 역시 디지털 행정 확대와 함께 디지털 포용(Digital Inclusion) 정책이 주요 정책 과제로 부각되고 있다. 고령화 사회 진입과 함께 다양한 이용자들이 디지털 서비스를 보다 쉽게 이용할 수 있도록 하는 접근성 기술에 대한 수요가 증가하고 있기 때문이다.

케이엘큐브는 이러한 흐름 속에서 AI 기반 수어 서비스가 공공 서비스 접근성을 개선하는 중요한 기술로 활용될 수 있을 것으로 보고 있다. 특히 일본 공공기관, IT 기업, 시스템 통합(SI) 기업들과의 협력을 통해 다양한 서비스 환경에서 수어 기반 정보 제공 기술의 활용 가능성을 확대할 계획이다.

또한 일본뿐 아니라 글로벌 시장을 대상으로 AI 수어 기반 디지털 접근성 기술의 활용 영역을 확대하는 것도 목표다. 공공 행정 서비스, 금융 서비스, 관광 안내, 병원 안내 시스템 등 다양한 분야에서 수어 기반 정보 제공 서비스의 필요성이 증가하고 있어 관련 시장 확대 가능성이 높다는 분석이다.

케이엘큐브 관계자는 “디지털 서비스가 빠르게 확산되는 가운데 정보 접근성 문제는 전 세계적으로 중요한 사회적 과제로 떠오르고 있다”며 “AI 수어 기술을 통해 청각장애인을 포함한 다양한 이용자들이 보다 쉽게 디지털 서비스를 이용할 수 있는 환경을 만드는 것이 목표”라고 밝혔다.

이어 “Japan IT Week 참가를 통해 일본을 비롯한 글로벌 시장에 AI 수어 기반 디지털 접근성 기술을 적극적으로 알리고 다양한 협력 기회를 확대할 계획”이라고 덧붙였다.

한편 케이엘큐브는 AI 수어 아바타 기술을 기반으로 공공기관 안내 서비스, 키오스크 안내 서비스, 웹 기반 수어 서비스 등 다양한 디지털 환경에서 활용 가능한 접근성 솔루션을 개발하고 있으며 디지털 포용 사회 구현을 위한 기술 개발과 글로벌 사업 협력을 지속적으로 확대하고 있다.

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