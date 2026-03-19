“중동 리스크 대응”…전북도, 수출기업에 100억원 규모 긴급 지원

전북도가 중동 지역 정세 불안에 따른 수출 차질 우려가 커짐에 따라 도내 기업 지원에 나섰다.

전북도는 19일 ‘중동 리스크 대응 수출기업 간담회’를 열고 국제유가 상승과 환율 변동성 확대, 해상 물류 차질 등 대외 환경 변화에 따른 기업 애로를 점검하고 대응 방안을 논의했다.

전북도청사

이날 간담회에는 중동 및 인근 지역 수출기업과 한국무역협회 전북지사, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 전북지원본부, 한국무역보험공사 전북지사 등 관계 기관이 참석해 물류 지연과 운임 상승, 보험 비용 증가 등 현장 애로를 공유했다.

참석 기업들은 중동 지역 긴장 고조로 선적 지연과 운임 상승 등 물류 부담이 커지고 있으며, 일부 선사의 추가 요율 부과로 비용 불확실성도 확대되고 있다고 토로했다. 또 환율 변동성 심화에 따른 수익성 악화 우려도 제기됐다.

이에 도는 관계 기관과 협력해 수출 물류 지원과 무역보험 활용 확대, 해외시장 다변화 등 맞춤형 지원을 강화할 방침이다. 특히, 중동 분쟁 영향으로 어려움을 겪는 기업을 대상으로 100억원 규모의 긴급 경영안정자금을 편성해 지원한다. 지난해부터 수출 실적이 있는 기업에 최대 2억원까지 지원하며, 2년 거치 일시 상환과 2% 이차보전을 적용해 유동성 부담을 완화할 계획이다.

중동 수출기업 물류비 지원 비율을 기존 38%에서 48%로 확대하고, 지원 한도도 700만원까지 상향한다. 무역보험 전용 지원 체계를 신설하고, 수출바우처 사업에도 물류비 항목을 추가해 기업 부담을 줄일 예정이다.

김종훈 전북도 경제부지사는 “중동 사태로 국제유가와 환율 변동성이 커지며 기업 경영 부담이 가중되고 있다”며 “비상경제대응 태스크포스(TF)를 중심으로 피해를 면밀히 점검하고, 실효성 있는 지원책을 추진할 방침”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지